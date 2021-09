3. Liga: Zwickau nach Unentschieden gegen Halle weiter sieglos

Fußball-Drittligist FSV Zwickau muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Westsachsen kamen im Ostduell mit dem Halleschen FC durch ein 2:2 (1:0) auch im achten Anlauf nicht zum erhofften Erfolgserlebnis.

Mit erst fünf Punkten in der diesjährigen Drittga-Saison rangiert Zwickau weiterhin in der Abstiegszone. Der Hallesche FC hingegen verpasste durch das Remis den Sprung auf den Relegationsplatz für den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Zwickau ging durch Marco Schikora (18.) zwar in Führung, geriet aber durch die Gäste-Treffer von Julian Derstroff (48.) und Marcel Titsch-Rivero (71.) vorübergehend in Rückstand. Lars Lokotsch (73.) sicherte den Hausherren allerdings durch den schnellen Ausgleich einen Zähler.

FSV Zwickau gegen den Halleschen FC: Das Schema

Zwickau: Brinkies - Butzen (23. Hauptmann), Frick (84. Reinthaler), Nkansah, Coskun (84. Horn) - Jansen, Schikora - Göbel, Gomez (69. Lokotsch), Starke (69. Willms) - König. - Trainer: Enochs

Halle: Sven Müller - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Landgraf - Löhmannsröben, Herzog (63. Löder) - Shcherbakovski (87. Bierschenk), Eberwein, Badjie (63.Titsch-Rivero) - Derstroff (87. Guttau). - Trainer: Schnorrenberg

Tore: 1:0 Schikora (18.), 1:1 Derstroff (48.), 1:2 Titsch-Rivero (71.), 2:2 Lokotsch (73.)