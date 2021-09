In der 3. Liga beschließen heute Türkgücü München und der MSV Duisburg den 8. Spieltag. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Duell zweier Tabellennachbarn in der 3. Liga! Der Tabellen-13. Türkgücü München empfängt den 14. MSV Duisburg. Welchem Team gelingt mit einem Sieg der der Anschluss ans Tabellenmittelfeld? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Türkgücü vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams haben einen durchschnittlichen Auftakt in die Saison 2021/22 hinter sich. Der MSV stoppte nach zuvor drei Niederlagen in Folge am vergangenen Spieltag mit einem Sieg gegen die Würzburger Kickers den Abwärtstrend. Türkgücü München wartet seit zwei Spieltagen auf einen Sieg. Mit jeweils neun Punkten liegen München und Duisburg in der Tabelle auf den Plätzen 13 und 14.

Vor Beginn: Die letzte Partie des 8. Spieltags der 3. Liga wird um 19 Uhr im im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligabegegnung zwischen Türkgücü München und dem MSV Duisburg.

Türkgücü vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Türkgücü: Vollath - Kuhn, Kusic, Mavraj, Hertner - Rieder - Mickels, Sararer, Türpitz - Vrenezi, Sliskovic

Türkgücü vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV ist Türkgücü München vs. MSV Duisburg heute nicht zu sehen - dafür aber im Pay-TV bei Magenta TV . Für Kunden der Telekom ist das Nutzen des Pay-TV- Senders somit günstiger als für Nicht-Kunden. Aber auch die können das Angebot von Magenta Sport nutzen. Das Angebot von Magenta TV könnt Ihr hier sehen.

Alternativ bietet Magenta Sport auch einen Livestream an, mit dem Ihr bequem das komplette Spiel live auf verschiedenen Endgeräten sehen könnt.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle