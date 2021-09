Türkgücü München vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 8. Spieltags der 3. Liga treffen heute Abend Türkgücü München und der MSV Duisburg aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch hier.

Türkgücü München vs. MSV Duisburg: Datum, Uhrzeit, Austragungsort und Infos zum Spiel

Am heutigen Abend, den 13. September um 19.00 Uhr, findet die Begegnung zwischen Türkgücü München und dem MSV Duisburg statt. Ausgetragen wird die heutige Partie im Stadion an der Grünwalder Straße in München, wo auch der Stadtrivale 1860 München seine Heimspiele austrägt.

Für beide Teams lief der Auftakt in der Liga eher durchschnittlich. Der MSV Duisburg konnte, nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, am letzten Spieltag gegen die Würzburger Kickers endlich wieder siegen. Türkgücü München hingegen wartet seit zwei Spieltagen auf einen Sieg. Die beiden Mannschaften sind somit punktgleich mit neun Zählern Tabellen- Nachbarn auf Platz 13 und 14.

Türkgücü München vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Türkgücü München und dem MSV Duisburg ist heute Abend ausschließlich im Pay-TV zu sehen. Magenta TV besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für dieses Spiel.

Magenta Sport ist ein Pay-TV- Angebot der Telekom. Für Kunden der Telekom ist das Nutzen des Pay-TV-Senders somit günstiger als für Nicht- Kunden. Aber auch die können das Angebot von Magenta Sport nutzen. Das Angebot von Magenta TV könnt Ihr hier sehen.

Alternativ bietet Magenta Sport auch einen Livestream an, mit dem Ihr bequem das komplette Spiel live verfolgen könnt.

3. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Datum Anstoß Begegnung Ergebnis Freitag 10. September 19.00 Uhr SV Meppen - SC Freiburg II 0:1 (0:0) Samstag 11. September 14.00 Uhr Würzburger Kickers - TSV Havelse 0:0 (0:0) Samstag 11. September 14.00 Uhr 1. FC Kaiserslautern - SV Waldhof Mannheim 0:0 (0:0) Samstag 11. September 14.00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Magdeburg 0:2 (0:0) Samstag 11. September 14.00 Uhr Viktoria 89 Berlin - SV Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1) Samstag 11. September 14.00 Uhr FSV Zwickau - SC Verl 1:3 (1:2) Samstag 11. September 14.00 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0) Sonntag 12. September 13.00 Uhr Hallescher FC - TSV 1860 München 1:1 (1:0) Sonntag 12. September 14.00 Uhr Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück 2:2 (0:0) Montag 13. September 19.00 Uhr Türkgücü München - MSV Duisburg -:-

Türkgücü München vs. MSV Duisburg: 3. Liga heute im Liveticker

Wer das Spiel heute Abend nicht live im TV oder im Livestream sehen kann, der kann mit dem Liveticker auf SPOX dabei sein. Wie gewohnt verpasst Ihr hiermit keine wichtige Szene des Spiels. Zum Liveticker der Partie geht es hier lang.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle am 8. Spieltag