In der 3. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern am 8. Spieltag heute Waldhof Mannheim. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen. Außerdem kommt es heute zu den Spitzenduellen zwischen dem BVB II und Magdeburg sowie Viktoria Berlin und Wehen, die Ihr in unserem Konferenz-Liveticker verfolgen könnt.

Derbyzeit in Kaiserslautern! Die Roten Teufel empfangen in der 3. Liga Waldhof Mannheim. Kann Kaiserslautern gegen den Erzrivalen den Negativlauf stoppen? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

1. FC Kaiserslautern vs. Waldhof Mannheim: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kaiserslautern und Waldhof Mannheim sind seit den 80er-Jahren Erzrivalen. Die Derbys zwischen den beiden Klubs bieten immer eine spezielle Brisanz. Die Roten Teufel stehen nach drei sieglosen Spielen in Serie als 15. kurz vor der Abstiegszone. Besser startete Waldhof Mannheim in die Saison 2021/22. Mit elf Punkten und Platz fünf liegen die Mannheimer bisher voll im Soll.

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Drittligapartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim.

1. FC Kaiserslautern vs. Waldhof Mannheim: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FCK: Raab - Hercher - Tomiak - Kraus - Zuck - Klingenberg - Sessa - Zimmer - Wunderlich - Hanslik - Kiprit

Mannheim: Königsmann - Donkor - Seegert - Verlaat - Costly - Schnatterer - Höger - Saghiri - Boyamba - Martinovic - Lebeau

1. FC Kaiserslautern vs. Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Kaiserslautern gegen Mannheim wird heute live auf dem Programm des SWR live im Free-TV übertragen. Zusätzlich könnt Ihr das Spiel auch in einem kostenlosen Livestream des SWR sehen. Hier geht es zum Livestream des SWR.

MagentaSport bietet eine Übertragung im Pay-TV und im Livestream an. Ihr habt die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz. Alle Einzelspiele sowie die Konferenz könnt Ihr als Kunden auch im Livestream auf dem Endgerät eurer Wahl empfangen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle