3. Liga: MSV Duisburg unter Quarantäne

Die Mannschaft von Drittligist MSV Duisburg ist nach drei positiven Coronafällen bis auf Weiteres unter Quarantäne gestellt worden. Dies gaben die Zebras am Freitag bekannt.

Nach dem Ergebnis der nächsten PCR-Testreihe, die für Anfang kommender Woche erwartet wird, wird das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen entscheiden. Der Ligastart des MSV ist für den 23. Juli gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück geplant.

Nicht teilnehmen kann der MSV am Samstag am Dreierturnier mit den Bundesligisten Borussia Dortmund und Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum. Der BVB wird nun in Duisburg über 90 Minuten gegen den Ligarivalen Bochum antreten.