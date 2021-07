TSV 1860 München vs. Würzburger Kickers: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Saison 2020/21 der 3. Liga ist eröffnet! Heute sind die Würzburger Kickers zu Gast beim Aufstiegskandidaten 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

TSV 1860 München vs. Würzburger Kickers: Anpfiff, Stadion und erlaubte Zuschauer

Der TSV 1860 München empfängt die Würzburger Kickers am heutigen Samstag (24. Juli) um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Noch scheint Unklar, ob die Stadt München knapp 3.800 Zuschauer oder doch 5.250 Fans in die Arena lässt.

3. Liga: Alle Begegnungen am 1. Spieltag

Datum Heim Uhrzeit Gast 23. Juli 2021 VfL Osnabrück 19:00 MSV Duisburg 24. Juli 2021 TSV Havelse 14:00 1. FC Saarbrücken 24. Juli 2021 Waldhof Mannheim 14:00 Magdeburg 24. Juli 2021 1. FC Kaiserslautern 14:00 Eintracht Braunschweig 24. Juli 2021 Hallescher FC 14:00 SV Meppen 24. Juli 2021 1860 München 14:00 Würzburger Kickers 24. Juli 2021 FSV Zwickau 14:00 Borussia Dortmund II 25. Juli 2021 FC Viktoria Berlin 13:00 FC Viktoria Köln 25. Juli 2021 SC Verl 14:00 Türkgücü München 26. Juli 2021 SC Freiburg II 19:00 SV Wehen Wiesbaden

© getty Die Würzburger Kickers sind aus der 2. Bundesliga abgestiegen.

TSV 1860 München vs. Würzburger Kickers: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Duell der beiden bayrischen Mannschaften ist lokal von großem Interesse, darum überträgt der Bayrische Rundfunk das Spiel live und in voller Länge im Free-TV sowie im Livestream.

Auch Kunden von Magenta Sport können das Spiel direkt am Fernseher oder im Livestream verfolgen. Dort habt Ihr auch die Option, die Spieltags-Konferenz am Samstag anzuschalten und die vier Parallelspiele um 14 Uhr zu gleichen Teilen zu sehen.

TSV 1860 München vs. Würzburger Kickers: 3. Liga heute im Liveticker

Die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenz habt Ihr auch bei den SPOX-Livetickern! Die Ticker versorgen euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen.

Hier entlang zum Liveticker 1860 München vs. Würzburger Kickers.

Und hier zum Konferenzticker am Samstag.

TSV 1860 München vs. Würzburger Kickers: Voraussichtliche Aufstellungen

TSV 1860 München: Kretzschmar - Y. Deichmann, Salger, Belkahia, Steinhart - Moll - Tallig, Neudecker, Biankadi - Mölders, Bär

Kretzschmar - Y. Deichmann, Salger, Belkahia, Steinhart - Moll - Tallig, Neudecker, Biankadi - Mölders, Bär Würzburger Kickers: Bonmann - L. Dietz, Strohdiek, L. Schneider - Waidner, Kopacz, Meisel, Perdedaj, Herrmann - M. Breunig, Heinrich

3. Liga: Die Abschlusstabelle der Saison 2020/21

1860 München hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der vergangenen Saison nur einem Platz verpasst und gilt in dieser Saison als einer der Favoriten auf die obersten Plätze. Die Würzburger Kickers haben als Absteiger jedoch ähnliche Ansprüche.