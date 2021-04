In der 3. Liga stehen heute mal wieder einige Spiele an. So manches davon wird auch live im Free-TV und kostenlosen Livestream gezeigt. Wir liefern Euch den Überblick.

3. Liga heute live: Welche Spiele finden heute statt?

Am heutigen Samstagnachmittag finden in der 3. Liga sechs Partien statt. Unter anderem empfängt der 1. FC Kaiserslautern die SpVgg Unterhaching, Dynamo Dresden spielt gegen den Halleschen FC, zudem trifft der SV Meppen auf Hansa Rostock. Hier seht Ihr die sechs Partien im Überblick.

Datum Zeit Heim Gast 24.4.2021 14.00 Uhr SV Meppen Hansa Rostock 24.4.2021 14.00 Uhr Dynamo Dresden Hallescher FC 24.4.2021 14.00 Uhr 1. FC Kaiserslautern SpVgg Unterhaching 24.4.2021 14.00 Uhr Türkgücü München KFC Uerdingen 24.4.2021 14.00 Uhr FC Ingolstadt FSV Zwickau 24.4.2021 14.00 Uhr SV Waldhof Mannheim 1860 München

3. Liga heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream: Diese Spiele werden gezeigt

Drei der sechs heutigen Partien könnt Ihr heute live im Free-TV verfolgen. Die Partien werden jeweils von Rundfunkveranstaltern des öffentlichen Rechts, also von öffentlich-rechtlichen TV-Sendern, gezeigt.

Die drei Partien, die live im Free-TV übertragen werden, sind die Folgenden:

Dynamo Dresden gegen den Halleschen FC

Türkgücü München gegen den KFC Uerdingen

1. FC Kaiserslautern gegen die SpVgg Unterhaching

© getty Simon Rhein (r.) spielt mit Rostock gegen Meppen.

Die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem Halleschen FC seht Ihr live und in voller Länge im MDR. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream seiner Übertragung an. Hier geht's zum MDR-Livestream.

Auch das Spiel von Türkgücü München gegen den KFC Uerdingen wird live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Dieses Spiel zeigt der WDR über die vollen 90 Minuten. Auch der WDR bietet einen kostenfreien Livestream an. Diesen findet Ihr hier.

Die dritte Partie, die Ihr heute live im Free-TV verfolgen könnt, wird sogar von mehreren Rundfunkanstalten gezeigt. Der BR, der SWR und der SR zeigen das Spiel der Roten Teufel gegen die SpVgg Unterhaching allesamt live im TV und bieten allesamt auch einen kostenfreien Livestream an. Hier findet Ihr zum Beispiel den Livestream des BR.

3. Liga heute live: Alle Spiele im Liveticker

Ihr könnt alle Partien in der 3. Liga auch bei uns im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu jeder Partie in Deutschlands dritthöchster Spielklasse einen Liveticker an. Unsere Liveticker-Übersicht findet Ihr hier.

3. Liga: Die Tabelle am 34. Spieltag