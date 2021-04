3. Liga heute live: FC Bayern II - Hansa Rostock im TV, Livestream und Liveticker

Hansa Rostock mischt im Aufstiegsrennen der 3. Liga mächtig mit. Am Freitag trifft der ehemalige Bundesligist auf den FC Bayern II: Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga heute live: FC Bayern II - Hansa Rostock im TV und Livestream

Spannung pur an der Tabellenspitze der 3. Liga. Hansa Rostock liegt nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Rostock könnte also zumindest für eine Nacht Tabellenführer sein.

Dazu braucht Hansa einen Sieg beim Gastspiel beim FC Bayern II. Dieses findet am Freitagabend um 19 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der Grünwalder Straße in München.

3. Liga heute live: Keine Übertragung im Free-TV von FC Bayern II gegen Hansa Rostock

Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht. Die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zeigen nur am Samstag ausgewählte Spiele der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen.

3. Liga heute live: FC Bayern II - Hansa Rostock im Pay-TV

Dennoch gibt es eine Übertragung der Partie im Pay-TV. Diese übernimmt Magenta Sport. Der Sportsender der Telekom ist für Kunden des Unternehmens für die ersten 12 Monate kostenfrei empfangbar. Danach kostet der Dienst 4,95 Euro. Mit folgenden Personal begleitet Magenta Sport die Partie.

Moderator: Sascha Bandermann

Experte: Martin Lanig

Kommentator: Franz Büchner

3. Liga heute live: FC Bayern II - Hansa Rostock im Livestream

Aber auch alle Personen, die keinen Vertrag bei der Telekom haben, können das Spiel verfolgen. Magenta Sport stellt einen Livestream parat. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Über magentasport.de habt Ihr Zugriff auf den Livestream, sofern Ihr ein Abonnement abschließt. Dabei könnt Ihr zwischen einem Monats-Abo (16,95 Euro monatlich) und einem Jahres-Abo (9,95 Euro) wählen.

3. Liga heute live: FC Bayern II gegen Hansa Rostock im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: 3. Liga

Runde: 32. Spieltag

32. Spieltag Datum: 16. April 2021

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Stadion an der Grünwalder Straße (München) Übertragung: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

3. Liga heute live: FC Bayern II - Hansa Rostock heute im Liveticker

Ihr wollt up-to-date bleiben, könnt die Partie aber nicht sehen? Dann empfehlen wir unseren ausführlichen Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker der Partie FC Bayern II gegen Hansa Rostock.

3. Liga: 32. Spieltag in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 16.04. 19 Uhr Bayern München II FC Hansa Rostock 17.04. 14 Uhr Magdeburg FSV Zwickau 17.04. 14 Uhr SG Dynamo Dresden MSV Duisburg 17.04. 14 Uhr FC Viktoria Köln Hallescher FC 17.04. 14 Uhr SC Verl KFC Uerdingen 05 17.04. 14 Uhr Türkgücü-Ataspor 1860 München 17.04. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Saarbrücken 18.04. 13 Uhr FC Ingolstadt SV Meppen 18.04. 14 Uhr Waldhof Mannheim VfB Lübeck 18.04. 15 Uhr SV Wehen Wiesbaden SpVgg Unterhaching

3. Liga heute live: FC Bayern II gegen Hansa Rostock - Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal

Die zweite Mannschaft des FC Bayern muss derzeit mehrere Spieler an die dezimierte erste Mannschaft von Trainer Hansi Flick abstellen. Dementsprechend ist noch nicht ganz klar, wer in der Partie gegen Rostock zur Verfügung steht. Sicher ausfallen werden Stammkeeper Ron-Thorben Hoffmann und Mittelfeldspieler Timo Kern.

Bei Rostock muss Trainer Jens Härtel in der Innenverteidigung umbauen. Damian Roßbach fehlt gelbgesperrt. Für ihn dürfte Sven Sonnenberg in die erste Elf rücken.

3. Liga heute live: FC Bayern II gegen Hansa Rostock - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern II: Schneller - Waidner, Feldhahn, Lawrence, Lungwitz - Stiller, Welzmüller - Kühn, Rhein, Sieb - Jastremski

Schneller - Waidner, Feldhahn, Lawrence, Lungwitz - Stiller, Welzmüller - Kühn, Rhein, Sieb - Jastremski Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Sonnenberg, Schwede - Rother, Löhmannsröben - Breier, Bahn, Türpitz - Verhoek

3. Liga: Tabelle vor dem 32. Spieltag