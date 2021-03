Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der 3. Liga: Heute empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Saarbrücken. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream findet Ihr hier.

3. Liga heute live: 28. Spieltag in der Übersicht

Neben dem Tabellenführer ist heute auch Verfolger FC Ingolstadt in einem Topspiel gefordert: Die Schanzer reisen zum Tabellenfünften nach Wiesbaden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zudem ist der TSV 1860 München im Einsatz, die Löwen sind beim Halleschen FC gefordert. Und im Tabellenkeller?

Da kämpfen heute gleich mehrere Teams um Punkte gegen den Abstieg, unter anderem der 1. FC Magdeburg beim Gastspiel gegen den FC Bayern II.

Auch der MSV Duisburg muss reisen, für die Zebras geht es zu Viktoria Köln. Von den Kellerkindern genießt nur der 1. FC Kaiserslautern Heimrecht, die Roten Teufel empfangen den FSV Zwickau.

Datum Uhrzeit Heim Gast 13. März 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FSV Zwickau 13. März 14 Uhr Viktoria Köln MSV Duisburg 13. März 14 Uhr Hallescher FC 1860 München 13. März 14 Uhr Dynamo Dresden 1. FC Saarbrücken 13. März 14 Uhr FC Bayern II 1. FC Magdeburg 13. März 14 Uhr Wehen Wiesbaden FC Ingolstadt

© getty Saarbrücken setzte sich am 24. Spieltag mit 1:0 gegen die abstiegsbedrohten Hachinger durch.

Dynamo Dresden gegen 1. FC Saarbrücken: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Spiel des Tabellenführers gegen den auf Rang vier liegenden 1. FC Saarbrücken könnt Ihr heute auf mehreren Wegen live sehen.

So übertragen etwa der mdr und der SWR die vollen 90 Minuten live im Free-TV. Außerdem ist das Spiel wie gewohnt bei Magenta Sport zu sehen. Dort wird zusätzlich zum Einzelspiel eine Konferenz mit allen Spielen des Tages angeboten.

Alle Sender bieten Livestreams, die der öffentlich-rechtlichen Sender sind kostenfrei.

3. Liga im Liveticker: Dynamo Dresden gegen 1. FC Saarbrücken

© imago images / osnapix Dynamo Dresden will heute wieder den Vorsprung ausbauen.

1. FC Saarbrücken: Zuletzt gab es Rückschläge

1:2 verlor der Aufsteiger aus Saarbrücken am vergangenen Mittwoch gegen den FSV Zwickau. Sauer stieß Trainer Kwasniok nicht nur die Leistung seiner Mannschaft auf.

"Der hat ja auch eine Körpersprache wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Er muss vielleicht auch aktiv sein. Und sich das nicht so gemütlich aus der Distanz anschauen", kritisierte der 39-Jährige mit markigen Worten Schiedsrichter Mitja Stegemann, der den Saarbrückenern kurz vor Abpfiff in einer strittigen Szene einen Elfmeter verweigert hatte.

"Unter dem Strich verlieren wir 1:2, und so richtig weiß ich nicht warum", resümierte Kwasniok, der in der 90. Minute noch eine liegen gelassene Großchance seines Teams gesehen hatte.

3. Liga: Die Tabelle am 28. Spieltag