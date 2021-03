1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern treffen in der 3. Liga heute zwei Abstiegskandidaten im direkten Duell aufeinander. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern: Termin, Spielort

Mehr Kellerduell geht kaum! In der 3. Liga stehen sich am heutigen Samstag, den 20. März mit dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern der 17. und der 18. der aktuellen Tabelle gegenüber. Beide Plätze würden Stand jetzt zum Abstieg führen. Anstoß ist heute um 14 Uhr, Schauplatz die MDCC-Arena in Magdeburg. Es handelt sich um den 29. Spieltag.

Begegnung: 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 20. März 2021

20. März 2021 Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: MDCC-Arena, Magdeburg

MDCC-Arena, Magdeburg TV, Livestream: SWR, SR, MagentaSport

Magdeburg (28) und Kaiserslautern (26) trennen im Klassement derzeit zwei Punkte. Der KFC Uerdingen belegt mit 29 Zählern den ersten Nichtabstiegsplatz.

Die Gastgeber dürften favorisiert in die Begegnung gehen, immerhin haben sie von den drei letzten Partien zwei gewonnen (ein Unentschieden). Die "Roten Teufel" konnten derweil ihre letzten vier Spiele nicht für sich entscheiden (zwei Remis, zwei Niederlagen).

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Ansehen könnt Ihr Euch das Duell zwischen Magdeburg und Lautern heute auch im Free-TV: Der SWR (Südwestrundfunk) und der SR (Saarländischer Rundfunk) zeigen Euch die 90 Minuten jeweils im Fernsehen und Online-Livestream. Auch auf YouTube wird das Match zu verfolgen sein. Martin Maibücher kommentiert, Christian Döring ist Moderator.

Zudem überträgt MagentaSport. Das Angebot der Telekom besitzt die Übertragungsrechte an der 3. Liga, strahlt dort somit sämtliche Begegnungen aus.

Los geht es hier heute um 13.45 Uhr, eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Stefanie Blochwitz moderiert, Markus Herwig ist Kommentator.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, auf MagentaSport zuzugreifen: Am PC per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga im Liveticker

Falls Ihr das kostenpflichtige Angebot von MagentaSport nicht wahrnehmen wollt, sei Euch zu dem heutigen Drittligaspiel der Liveticker von SPOX empfohlen. Dort entgeht Euch nichts.

3. Liga: Begegnungen am 29. Spieltag

