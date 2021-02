Am 25. Spieltag ist Tabellenführer Dynamo Dresden zu Gast beim FSV Zwickau. Hier könnt Ihr das Sachsen-Derby im Liveticker mitverfolgen.

3. Liga: FSV Zwickau - Dynamo Dresden heute im Liveticker - Vor Beginn

Trotzdem ist Dynamo heute ganz klar in der Favoritenrolle. Die Dresdner führen die Drittligatabelle nach 22 Spielen mit 44 Punkten an. Der Gastgeber hingegen ist in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt.

Die Begegnung des 25. Spieltags wird pünktlich um 14 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau angepfiffen. In der Hinrunde (6. Spieltag) entschied der FSV Zwickau das Duell der Sachsen mit 2:1 für sich.

Hallo und herzlich willkommen zur Drittligapartie zwischen dem FSV Zwickau und Dynamo Dresden.

3. Liga - FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Zwickau: Brinkies - Godinho, Stanic, Nkansah, Schikora - Möker, Könnecke - M. Schröter, Coskun - König, Starke

Dresden: K. Broll - Ehlers, Knipping, Kwadwo - Will, Kade - Kreuzer, Mörschel, J. Meier - Hosiner, Daferner

3. Liga: FSV Zwickau - Dynamo Dresden heute im TV und Livestream

Zwei Wege führen heute zum Spiel. Zum einen gibt es die Partie heute im MDR im Free-TV und in kostenlosen Livestream.

Zum anderen übernimmt auch Magenta Sport die Übertragung. Der Pay-TV-Sender der Telekom geht um 13.45 Uhr auf Sendung, Alexander Küpper kommentiert das Spiel.

Für Telekom-Kunden kostet das Magenta-Sport-Abonnement erst nach Ablauf der zwölf Gratismonate 4,95 Euro im Monat. Nicht-Telekom-Kunden müssen bereits von Beginn an für das Monatsabo 16,95 Euro und für das Jahresabo 9,95 Euro je Monat zahlen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle im Überblick