FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Ingolstadt empfängt am 25. Spieltag den 1. FC Kaiserslautern. Schießen die Schanzer die Roten Teufel in Richtung Abstieg? Wer die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern: Anstoß, Spielort, Stadion

Am heutigen Samstag, 20. Februar, startet das Spiel des 25. Spieltags zwischen dem Tabellenzweiten FC Ingolstadt und dem 1. FC Kaiserslautern um 14 Uhr. Der Audi-Sportpark in Ingolstadt dient dabei als Spielstätte.

Obwohl die Schanzer wegen der Tabellensituation als klarer Favorit ins Spiel gehen, ist zu beachten, dass sich die beiden Klubs am 6. Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden trennten.

© getty Der FCK will der Abstiegsregion entkommen.

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für die Fans der beiden Klubs: Das Spiel zwischen Ingolstadt und Kaiserslautern gibt es heute im Free-TV. Im SWR startet kurz vor Anpfiff die Übertragung zum Duell. Zudem bietet die Rundfunkanstalt auch einen Livestream an. Diesen könnt Ihr gratis abrufen.

Andernfalls zeigt wie üblich auch Magenta Sport die Partie live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt rund 15 Minuten vor Spielbeginn. Moderator Simon Köpfer und Kommentator Alexander Klich begleiten Euch dann 90 Minuten lang durchs Spiel.

Das Pay-TV-Angebot ist für Telekom-Kunden 12 Monate lang komplett gratis. 4,95 Euro beträgt nach den 12 Monaten dann der monatliche Abopreis. Wer nicht bei der Telekom Kunde ist, muss für das Monats-Abonnement bereits von Beginn an 16,95 Euro zahlen. Das Jahresabo kostet pro Monat 9,95 Euro.

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Drittligaspiel auch im ausführlichen Liveticker mitverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: FC Ingolstadt vs. 1. FC Kaiserslautern.

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Ingolstadt:

Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, D. Franke - Keller, M. Stendera - Caiuby, Bilbija - Eckert Ayensa, Kutschke

Kaiserslautern:

Spahic - J. Zimmer, Rieder, Winkler, Zuck - Sickinger, Ciftci - Redondo, Ouahim, Kleinsorge - Pourié

3. Liga: Die Tabelle am 25. Spieltag

Die Roten Teufel sind mit nur 24 Punkten nicht weit von den Abstiegsplätzen entfernt. Noch dazu haben alle Klubs, die in der Tabelle unter Kaiserslautern sind, bis auf die SpVgg Unterhaching, zumindest ein Spiel weniger absolviert. Der Traditionsklub ist also unter Zugzwang.

Beim FC Ingolstadt sieht die Situation hingegen anders aus. Drei Punkte fehlen auf Tabellenführer Dynamo Dresden.