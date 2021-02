In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem Tabellenführer Dynamo Dresden und dem Tabellenschlusslicht VfB Lübeck. Hier könnt Ihr die Partie des 24. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Dynamo Dresden - VfB Lübeck: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Auf dem Papier sieht es heute nach einem klaren Dynamo-Sieg aus. Die Sachsen führen nämlich mit 41 Punkten die Tabelle an, Lübeck hingegen ist Letzter. In der Hinrunde setzten sich die Dresdner mit 1:0 durch.

Um 14 Uhr wird die Begegnung vom Unparteiischen Robert Schröder angepfiffen. Als Spielstätte dient das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Drittligaspiel am 24. Spieltag zwischen Dynamo Dresden und VfB Lübeck.

Dynamo Dresden - VfB Lübeck: 3. Liga heute im TV und Livestream

Da Magenta Sport die Übertragungsrechte für die komplette 3. Liga besitzt, übernimmt der Pay-TV-Anbieter der Telekom auch die heutige Übertragung der Partie zwischen Dynamo Dresden und VfL Lübeck. Eine Viertel Stunde vor Anpfiff geht die Übertragung mit Kommentator Lenny Leonhardt los.

Für Telekom-Kunden ist das Magenta-Sport-Abonnement ein Jahr lang gratis. Erst danach fallen pro Monat Kosten in Höhe von 4,95 Euro an. Die Nicht-Telekom-Kunden hingegen zahlen von Beginn an bereits 16,95 Euro für das Monatsabo und 9,95 Euro monatlich für das Jahresabo.

3. Liga: Die Tabelle am 24. Spieltag