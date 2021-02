Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel! Dynamo Dresden empfängt am heutigen Samstag in der 3. Liga den FC Ingolstadt. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Spitzenreiter Dynamo Dresden kam unter der Woche im Nachholspiel gegen die Amateure des FC Bayern München nicht über ein 1:1 hinaus. Somit hat der Zweitliga-Absteiger vor dem Spitzenspiel nur vier Punkte Vorsprung auf den FC Ingolstadt, der noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

Der FCI präsentierte sich in den vergangenen Wochen zudem in bestechender Form. Zuletzt gab es drei Siege in Folge.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt steigt am heutigen Samstag (27. Februar) um 14 Uhr. Gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion, die Heimspielstätte der SGD, in der Landeshauptstadt von Sachsen.

Zuschauer sind im deutschen Profifußball weiterhin nicht zugelassen. Über eine mögliche Rückkehr der Fans könnte im Zuge der nächsten Corona-Krisensitzung im März entschieden werden.

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, den Drittliga-Kracher zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt live zu sehen. Wie immer zeigt Magenta Sport, der Pay-TV-Sender der Telekom, alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live in voller Länge und bietet obendrein eine Konferenz an.

Der Livestream des Telekom-Senders ist ebenfalls kostenpflichtig. Diesen findet Ihr auf Magentasport.de.

Das Abonnement kostet Kunden des Telekommunikationsunternehmens in den ersten zwölf Monaten keinen Cent, anschließend sind 4,95 Euro im Monat fällig. Wer kein Abonnement besitzt, kann sich das Monats-Abo für 16,95 Euro und das Jahres-Abo für 9,95 Euro sichern.

Alternativ zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender MDR und BR das Spiel live in voller Länge. Die ARD-Tochtersender besitzen pro Spieltag die Rechte an mindestens zwei Partien der 3. Liga. Somit wird auch die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Meppen im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die Live-Berichterstattung übernehmen der SWR, SR und der NDR.

Darüber hinaus bieten die "Dritten Programme" einen kostenlosen Livestream auf ihrer jeweiligen Mediathek/Homepage an.

3. Liga: Dynamo Dresden - FC Ingolstadt heute im Liveticker

Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und natürlich keine Tore.

