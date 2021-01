3. Liga: Verl verpasst Sprung auf Platz drei - hoher Sieg für Bayern München II

Aufsteiger SC Verl hat in der 3. Liga den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst. Bayern München feierte einen klaren Sieg und verließ die Abstiegszone.

Neuling Verl kam gegen den 1. FC Kaiserslautern über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus, mit 29 Punkten belegen die Verler Platz fünf.

Marvin Pourie (61.) traf für die Roten Teufel, scheiterte aber sechs Minuten später mit einem Handelfmeter an Verls Keeper Robin Brüseke. Berkan Taz (81.) glich für den SCV aus.

Bayern München II, der Meister der vergangenen Saison, setzte sich mit 4:0 (2:0) beim Halleschen FC durch und kletterte in der Tabelle auf Position 10. Lenn Jastremski (9./72.) und Maximilian Zaiser (41./51.) trafen für den FC Bayern II.

Die SpVgg Unterhaching unterlag dem 1. FC Magdeburg 0:2 (0:1). Saliou Sane (29.) und Sören Bertram (85.) erzielten die Tore. Der FCM bleibt trotzdem auf einem Abstiegsrang.

Aufsteiger Türkgücü München hatte sich schon am Freitag im Vorderfeld der Tabelle etabliert. Bei Viktoria Köln siegte das Team von Trainer Alexander Schmidt am Freitag mit 2:0 (0:0) und feierte den vierten Dreier in Folge. Für die Kölner war es das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg.

Das Nordduell zwischen dem VfB Lübeck und Hansa Rostock, das am Samstag um 14.00 Uhr angepfiffen werden sollte, ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt worden. Die Verletzungsgefahr für die Spieler sei aufgrund des hart gefrorenen Platzes zu groß gewesen, twitterte Lübeck.

