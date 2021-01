3. Liga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern II gegen TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker?

Das Münchner Stadtderby zwischen der Reservemannschaft des FC Bayern München und TSV 1860 München steht an. Hier erfahrt Ihr, wer das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt/überträgt.

3. Liga - FC Bayern II gegen TSV 1860 München: Wann und wo?

Das Münchner Stadtderby zwischen dem Meister der vergangenen Saison FC Bayern München II und TSV 1860 München geht am heutigen Samstag (9. Januar) über die Bühne. Das Stadion an der Grünwalder Straße in München dient dabei als Spielstätte. Der Unparteiische pfeift die Partie des 18. Spieltags um 14 Uhr an.

3. Liga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern II gegen TSV 1860 München heute live im TV und Livestream

Gleich zwei Anbieter zeigen das Duell heute live und in voller Länge. Im Bayerischen Rundfunk (BR) könnt Ihr ab 14 Uhr die Begegnung im Free-TV verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender stellt zudem auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Ansonsten ist Magenta Sport ebenfalls die richtige Anlaufstelle. Der Anbieter der Telekom überträgt nämlich jedes Spiel der 3. Liga. Beim Pay-TV-Sender starten die Vorberichte zum Match rund eine Viertel Stunde vor Anpfiff. Alexander Klich ist dabei der Kommentator.

Da Magenta Sport zur Telekom gehört, dürfen Telekom-Kunden das Magenta-Sport-Angebot zwölf Monate lang sogar völlig kostenlos nutzen. Erst danach zahlen sie 4,95 Euro pro Monat.

Wer jedoch nicht Telekom-Kunde ist, muss von Beginn an für das Abonnement zahlen. Das Monatsabo kostet für Nicht-Kunden 16,95 Euro. Für das Jahresabo fallen monatliche Kosten in Höhe von 9,95 Euro an.

3. Liga: FC Bayern II gegen TSV 1860 München im Liveticker

Als Alternative könnt Ihr das Münchner Duell auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen. Fans der beiden Klubs verpassen somit kein Tor ihrer Mannschaft.

Hier geht's zum Liveticker: FC Bayern II vs. 1860 München.

3. Liga: Der 18. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 08.01. 19 Uhr Waldhof Mannheim 2:2 SC Verl 09.01. 14 Uhr FC Hansa Rostock -:- SpVgg Unterhaching 09.01. 14 Uhr Bayern München II -:- 1860 München 09.01. 14 Uhr SV Meppen -:- 1. FC Saarbrücken 09.01. 14 Uhr Magdeburg -:- KFC Uerdingen 05 09.01. 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- Hallescher FC 09.01. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- FC Viktoria Köln 10.01. 13 Uhr FC Ingolstadt -:- MSV Duisburg 10.01. 14 Uhr FSV Zwickau -:- VfB Lübeck 11.01. 19 Uhr Türkgücü-Ataspor -:- SG Dynamo Dresden

3. Liga - FC Bayern II gegen TSV 1860 München: Die möglichen Aufstellungen

FC Bayern II:

R. Hoffmann - Stanisic, Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi, Vita - Stiller, M. Welzmüller - Scott, T. Kern - Jastremski

TSV 1860 München:

Hiller - Willsch, Moll, Salger, Steinhart - Wein - Tallig, Dressel - Neudecker - Mölders, Greilinger

