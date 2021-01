Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der 3. Liga gastiert Dynamo Dresden bei Waldhof Mannheim. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

3. Liga: Diese Spiele stehen am 21. Spieltag auf dem Programm

Der 21. Spieltag der 3. Liga wird in einer englischen Woche ausgetragen, gespielt wird also am Dienstag und Mittwoch. Anstoß ist jeweils um 19 Uhr.

Am Dienstag erwarten Euch fünf Partien, unter anderem ist Spitzenreiter Dynamo Dresden bei Waldhof Mannheim gefordert. Außerdem treffen unter anderem der 1. FC Kaiserslautern und Türkgücü München aufeinander.

Die ärgsten Verfolger von Dynamo sind dann am Mittwoch an der Reihe: 1860 München gastiert beim 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock empfängt den 1. FC Saarbrücken.

Auch das Spiel des FC Ingolstadt gegen den Halleschen FC ist für Mittwoch angesetzt, aufgrund von positiven Coronatests bei den Schanzern ist die Austragung aber derzeit unsicher. Aus dem gleichen Grund wurde das Gastspiel des KFC Uerdingen beim SV Meppen bereits abgesagt, die Krefelder befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Datum Uhrzeit Heim Gast 26. Januar 19 Uhr FSV Zwickau MSV Duisburg 26. Januar 19 Uhr Wehen Wiesbaden Viktoria Köln 26. Januar 19 Uhr FC Bayern II SC Verl 26. Januar 19 Uhr Waldhof Mannheim Dynamo Dresden 26. Januar 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern Türkgücü München 27. Januar 19 Uhr FC Ingolstadt Hallescher FC 27. Januar 19 Uhr Hansa Rostock 1. FC Saarbrücken 27. Januar 19 Uhr 1. FC Magdeburg 1860 München 27. Januar 19 Uhr VfB Lübeck SpVgg Unterhaching abgesagt SV Meppen KFC Uerdingen

Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden heute live: 3. Liga im TV und Livestream

Livebilder vom Spiel des Spitzenreiters gibt es heute ausschließlich bei Magenta Sport. Der Pay-TV-Sender der Telekom überträgt die vollen 90 Minuten live und bietet zudem eine Konferenz an.

Wer das Spiel auf seinem mobilen Endgerät verfolgen möchte, ist beim Livestream von Magenta Sport richtig. Auch dieser ist nur mit einem Abo des Senders zu empfangen.

Ein Kostenpunkt für ein Abonnement bei Magenta Sport ist für Telekom-Kunden zunächst einmal nicht vorhanden, erst nach einem Jahr werden 4,95 Euro monatlich im Jahresabo fällig.

Kein Telekom-Kunde? Dann wird's teurer: Für 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo seid Ihr auch ohne Telekom-Vertrag dabei.

Eine Free-TV-Übertragung, wie sie bei manchen Spielen der 3. Liga angeboten wird, gibt es für diese Begegnung nicht.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden