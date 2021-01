3. Liga: VfB Lübeck vs. Hansa Rostock heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derby-Zeit in der 3. Liga! Der VfB Lübeck empfängt Hansa Rostock. Alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Aufsteiger VfB Lübeck konnte in den letzten vier Partien nicht punkten. Mit dem FC Hansa Rostock kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Ob die Grün-Weißen aus der Negativlauf heraus kommen?

VfB Lübeck - Hansa Rostock: Uhrzeit, Ort

Am heutigen Samstag kommt es zum Duell der beiden Nord-Teams. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr im Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle in Lübeck.

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im TV und Livestream

Die heutige Partie wird sogar im Free-TV übertragen. Der NDR überträgt das Spiel live im TV und im Livestream. Los geht es wenige Minuten vor Anpfiff.

Darüber hinaus könnt Ihr das Spiel auch bei MagentaSport verfolgen. Der Streamingdienst der Telekom hat sich die Übertragungsrechte für alle Partien der dritthöchsten Liga gesichert. Auch eine Konferenz bietet MagentaSport an.

Als Kunde der Telekom erhaltet Ihr die ersten zwölf Monate gratis, danach kostet der Dienst 4,95 Euro im Monat. Ohne Telekom-Vertrag wird es deutlich teurer: 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo.

VfB Lübeck vs. Hansa Rostock: 3. Liga heute im Liveticker verfolgen

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen.

VfB Lübeck im Negativlauf: Klappt gegen Hansa Rostock die Wende?

Der VfB Lübeck hat die letzten sieben Spiele nicht gewinnen, die letzten vier Partien sogar verloren. Mit einem Sieg in der Nachholpartie unter der Woche gegen Mannheim wäre der Mannschaft von VfB-Trainer Rolf Landerl der Sprung aus der Abstiegszone gelungen. Der Liga-Neuling kommt aber nicht vom Fleck.

"Jetzt geht es darum, konzentriert zu arbeiten, ruhig zu bleiben, nicht die Nerven wegzuschmeißen und optimalst vorbereitet gegen Hansa Rostock zu spielen", sagte der Trainer nach der Niederlage.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag