Zum Abschluss des 18. Spieltags der 3. Liga trifft Tabellenführer Dynamo Dresden auf Aufsteiger Türkgücü München. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Türkgücü München - Dynamo Dresden: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Die beiden Mannschaften treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander. Türkgücü München ist in der vergangenen Saison erst in die 3. Liga aufgestiegen.

Dynamo Dresden ist mit 35 Punkten aktuell Tabellenführer der 3. Liga. Ein Sieg über Türkgücü heute würde die Siegesserie auf vier in Folge verlängern. Die Münchner verweilen derweil im Mittelfeld auf Rang neun. Jedoch hat der Aufsteiger auch ein Spiel weniger als der Großteil der besser platzierten Drittligisten.

Herzlich willkommen zum Abschluss des 18. Spieltags in der 3. Liga. Der Anpfiff erfolgt heute um 19 Uhr

Türkgücü München - Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Türkgücü München: Vollath - Kusic, Sorge, Berzel, Stangl - Erhardt - Fischer, Sararer, Barry - Bouziane, P. Sliskovic

Dynamo Dresden: K. Broll - Becker, Ehlers, Knipping, J. Meier - Y. Stark, Kade - Königsdörffer, Stefaniak, Daferner - Hosiner

Türkgücü München - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Die Übertragung für das Spiel heute übernimmt Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter startet um 18.45 Uhr mit Vorberichten zum Spiel. Franz Büchner ist dabei als Kommentator im Einsatz.

Wer Kunde bei der Telekom ist, kann das Magenta-Sport-Abonnement sogar ein Jahr lang gratis nutzen. Erst nach Ablauf des Gratisjahres kostet das Abo 4,95 Euro je Monat. Nicht-Kunden müssen hingegen bereits von Beginn an zahlen. Die Kosten für das Monatsabo betragen 16,95 Euro. Für das Jahresabo fallen monatliche Kosten in Höhe von 9,70 Euro an.

3. Liga: Die Tabelle am 18. Spieltag