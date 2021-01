3. Liga: SC Verl - 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Kaiserslautern möchte sich heute im Gastspiel bei Aufsteiger SC Verl aus dem Tabellenkeller befreien. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Mit nur 19 Punkten aus 18 Spielen hinkt der FCK den Erwartungen weit hinterher. Läuft es in Verl mit Rückkehrer Jean Zimmer besser?

FCK beim SC Verl: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der SC Verl empfängt am heutigen Samstag, 16. Januar, um 14 Uhr den 1. FC Kaiserslautern.

Gespielt wird in der Sportclub Arena der Ostwestfalen. War ursprünglich angedacht, dass der SCV aufgrund der geringen Stadionkapazität (5.153) in die Benteler-Arena des SC Paderborn ausweichen muss, ist dies durch dien coronabedingten Zuschauerverzicht hinfällig.

3. Liga: Verl gegen Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Wollt Ihr bei der Partie Verl vs. Kaiserslautern live dabei sein, müsst Ihr auf das kostenpflichtige Angebot von Magenta Sport zurückgreifen. Dort sind alle Spiele der 3. Liga zu sehen, nur ausgewählte Partien werden auch im Free-TV übertragen.

Magenta Sport geht wie gewohnt 15 Minuten vor Spielbeginn auf Sendung. Ihr habt die Möglichkeit, zwischen der Übertragung im TV und im Livestream zu wählen.

© imago images / Jan Huebner

SC Verl - 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker

Keine Lust, ein Pay-TV-Abo abzuschließen und dennoch Bock auf die Partie der Roten Teufel in Verl? Dann nutzt doch das Liveticker-Angebot von SPOX! Dort werdet Ihr minütlich über die Geschehnisse informiert.

Den Liveticker zu Verl gegen Kaiserslautern findet Ihr hier.

3. Liga: Der 19. Spieltag im Überblick

Sechs Partien stehen heute in der 3. Liga an, darunter das Spitzenspiel Dresden gegen Wehen sowie das Auswärtsspiel der zweiten Mannschaft des FC Bayern in Halle.

Termin Heim Auswärts 15.01., 19 Uhr FC Viktoria Köln Türkgücü-Ataspor 16.01., 14 Uhr VfB Lübeck FC Hansa Rostock 16.01., 14 Uhr Hallescher FC Bayern München II 16.01., 14 Uhr SC Verl 1. FC Kaiserslautern abgesagt 1. FC Saarbrücken FSV Zwickau abgesagt SG Dynamo Dresden SV Wehen Wiesbaden 16.01., 14 Uhr SpVgg Unterhaching Magdeburg 17.01., 13 Uhr KFC Uerdingen 05 Waldhof Mannheim 17.01., 14 Uhr MSV Duisburg SV Meppen 18.01., 19 Uhr 1860 München FC Ingolstadt

3. Liga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Durch zahlreiche Nachholspiele unter der Woche hat sich das Tabellenbild deutlich verändert. Auf Platz eins steht jedoch weiterhin Dynamo Dresden.