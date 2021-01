MSV Duisburg - SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 19. Spieltag der 3. Liga begegnen sich heute Tabellenschlusslicht MSV Duisburg und SV Meppen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

MSV Duisburg - SV Meppen: Uhrzeit, Datum, Stadion

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und SV Meppen findet am heutigen Sonntag (17. Januar) statt. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

MSV Duisburg - SV Meppen heute live im TV und Livestream

Verantwortlich für die Übertragung der Partie MSV Duisburg gegen SV Meppen ist Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter besitzt nämlich die Übertragungsrechte für alle Spiele der dritthöchsten Spielklasse. Die Preise für das Abo sind für Telekom-Kunden und Nicht-Kunden unterschiedlich.

Für Nicht-Kunden fallen für das Monatsabonnement 16,95 Euro an. Das Jahresabo gibt es für 9,95 Euro pro Monat. Telekom-Kunden zahlen hingegen das erste Jahr lang nichts, erst nach dem Gratisjahr beträgt der monatliche Preis für das Abo 4,95 Euro.

© imago images / Revierfoto

MSV Duisburg - SV Meppen: So könnten die Teams starten

MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, D. Schmidt, D. Volkmer, Sicker - Kamavuaka - Sauer, Karweina, Engin - Vermeij, Stoppelkamp

SV Meppen: Domaschke - Osee, Al-Hazaimeh, Bünning, Amin - Egerer, Andermatt - Hemlein, Tankulic, Rama - Boere

MSV Duisburg - SV Meppen heute im Liveticker

Für die Fans der beiden Mannschaften gibt es zusätzlich bei SPOX einen Liveticker. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht's zum Liveticker: MSV Duisburg vs. SV Meppen.

3. Liga: Der 19. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 15.01. 19 Uhr FC Viktoria Köln 0:2 Türkgücü-Ataspor 16.01. 14 Uhr Hallescher FC 0:4 Bayern München II 16.01. verschoben VfB Lübeck -:- FC Hansa Rostock 16.01. 14 Uhr SpVgg Unterhaching 0:2 Magdeburg 16.01. verschoben SG Dynamo Dresden -:- SV Wehen Wiesbaden 16.01. verschoben 1. FC Saarbrücken -:- FSV Zwickau 16.01. 14 Uhr SC Verl 1:1 1. FC Kaiserslautern 17.01. 13 Uhr KFC Uerdingen 05 -:- Waldhof Mannheim 17.01. 14 Uhr MSV Duisburg -:- SV Meppen 18.01. 19 Uhr 1860 München -:- FC Ingolstadt

3. Liga: Die Tabelle am 19. Spieltag