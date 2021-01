MSV Duisburg gegen Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der abstiegsbedrohte MSV Duisburg trifft am heutigen Samstag auf Hansa Rostock. Wo und wann Ihr die Partie am 20. Spieltag der 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Meppen konnte der MSV Duisburg einen wichtigen Dreier einfahren. Auf dem Weg zum Klassenerhalt müssen aber weitere Siege her.

Mit Hansa Rostock kommt allerdings alles andere als Fallobst nach Duisburg. Der Aufstiegskandidat ist nach drei Niederlagen in Folge zurück in der Erfolgsspur und gewann zuletzt in Zwickau (2:0) sowie gegen Unterhaching (1:0).

MSV Duisburg vs. Hansa Rostock heute live: Ort und Anpfiff

Der MSV Duisburg empfängt Hansa Rostock am heutigen Samstag (23. Januar) um 14 Uhr. Austragungsort ist die Schauinsland-Reisen-Arena, die Heimspielstätte des MSV.

Die Arena bietet 31.500 Zuschauern einen Platz. Die Ränge werden aufgrund der anhaltenden Coronakrise allerdings leer bleiben.







MSV Duisburg - Hansa Rostock heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es keine Übertragung der Partie des MSV Duisburg gegen Hansa Rostock geben. Die ARD-Tochtersender zeigen hingegen zwei andere Begegnungen live (Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern im SWR und Hallescher FC - 1. FC Magdeburg im MDR).

Stattdessen besitzt MagentaSport die Übertragungsrechte am Heimspiel der Zebras und lässt Euch zwischen Konferenz sowie Einzelspiel wählen. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live in voller Länge.

Wer Kunde des Telekommunikationsdienstes ist, kann das Angebot kostenfrei nutzen. Im Anschluss sind 4,95 Euro pro Monat fällig, Nicht-Abonnenten der Telekom bezahlen für das Monatsabo 16,95 Euro oder mit dem Jahresabo 9,95 Euro.

3. Liga: MSV Duisburg gegen Hansa Rostock heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Gastspiel von Hansa Rostock beim MSV Duisburg live zu sehen, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Höhepunkte und bleibt immer auf dem neusten Stand. Hier geht's zum Liveticker.

3. Liga: Der 20. Spieltag im Überblick

Neben dem Traditionsduell zwischen Duisburg und Rostock kommt es auch zum Aufeinandertreffen von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern.