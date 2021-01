KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zweier Mittelfeldklubs: KFC Uerdingen empfängt den SV Waldhof Mannheim. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim: Anpfiff, Spielstätte, Ort

Am heutigen Sonntag, den 17. Januar, geht die Drittligapartie zwischen KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim über die Bühne. Das Duell wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ausgetragen. Pünktlich um 13 Uhr wird die Partie des 19. Spieltags vom Unparteiischen angepfiffen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der 3. Liga überträgt Magenta Sport auch KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim. Die Vorberichterstattung beginnt rund eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Es begleiten Euch dabei Moderatorin Kamila Benschop und Kommentator Markus Höhner.

© getty

Da Magenta Sport und die Telekom eine Kooperation miteinander vereinbart haben, dürfen Telekom-Kunden Magenta Sport sogar zwölf Monate lang völlig kostenlos nutzen. Nach Ablauf dieser zwölf Monate kostet das Magenta-Sport-Abonnement 4,95 Euro je Monat.

Die, die nicht Kunden der Telekom sind, genießen keine Gratismonate, sondern müssen bereits von Beginn an für das Monatsabo 16,95 Euro und das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat zahlen.

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim im Liveticker

Wer über kein Magenta-Sport-Abo verfügt, kann stattdessen im Liveticker von SPOX das Drittligaspiel verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: KFC Uerdingen vs. Waldhof Mannheim.

KFC Uerdingen - SV Waldhof Mannheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Uerdingen: Jurjus - P. Göbel, Lukimya, Fechner, Dorda - Albutat - Feigenspan, F. Wagner, Mörschel, Pusch - Grimaldi

Mannheim: Königsmann - Gohlke, M. Seegert, Hofrath - Costly, Saghiri, Gouaida, Donkor - Garcia, Martinovic - Ferati

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Beide Teams sind in der Tabelle dicht beieinander. Uerdingen hat bisher 23 Punkte gesammelt, Waldhof 22. Jedoch hat Mannheim auch ein Spiel weniger absolviert.