FC Bayern II - SC Verl im TV, Livestream und Liveticker: 3. Liga heute live

Schlägt der Vorjahresmeister den Aufsteiger? Aktuell steht der SC Verl vor dem FC Bayern II in der Tabelle der 3. Liga. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Außerdem für Euch: Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams und alle Spiele des 21. Spieltags im Überblick.

FC Bayern II gegen SC Verl: Ort, Datum, voraussichtliche Aufstellungen

Gespielt wird heute (26. Januar) im Stadion an der Grünwalder Straße in München, los geht's um 19 Uhr.

Fehlen werden dann unter anderem Zirkzee, der eine Rotsperre absitzt, und Eilers mit muskulären Problemen. Folgende Teams könnten zu Beginn auf dem Rasen stehen:

FC Bayern II : R. Hoffmann - Stanisic, Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi, Lungwitz - Stiller - Zaiser, T. Kern, Scott - Jastremski

: R. Hoffmann - Stanisic, Lawrence, Feldhahn, Arrey-Mbi, Lungwitz - Stiller - Zaiser, T. Kern, Scott - Jastremski SC Verl: Brüseke - Choroba, Mikic, Stöckner, La. Ritzka - M. Kurt - Schwermann, Corboz - Yildirim, Janjic, Rabihic

FC Bayern II gegen SC Verl im TV und Livestream: 3. Liga heute live

Das heutige Spiel könnt Ihr nur mit einem Abonnement von Magenta Sport verfolgen. Der Bezahlsender der Telekom überträgt das Spiel exklusiv.

Die Wahl habt Ihr dort zwischen dem Einzelspiel, also den vollen 90 Minuten, und der Konferenz mit den vier anderen Spielen des Tages.

Auch im Livestream gibt es die Begegnung zu sehen, unter Magentasport.de findet Ihr einen ebenfalls kostenpflichtigen Stream.

Im Free-TV gibt es heute kein Spiel der 3. Liga live zu sehen.

3. Liga im Liveticker: FC Bayern II gegen SC Verl

Kostenfrei dabei seid Ihr allerdings bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

3. Liga, 21. Spieltag: Eine Spiel-Absage ist bereits bestätigt

Auch in der 3. Liga gibt es aufgrund der Corona-Pandemie Verschiebungen im Spielplan, diesmal hat es die Partie zwischen dem SV Meppen und dem KFC Uerdingen getroffen.

Aufgrund von mehreren positiven Tests in den Reihen der Krefelder sagte der DFB die Begegnung ab. Ein Nachholtermin steht aktuell noch nicht fest.

Das gleiche Schicksal könnte auch das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem Halleschen FC ereilen, bei den Schanzern gab es ebenfalls positive Coronatests.

In den restlichen acht Partien des 21. Spieltags wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit der Ball rollen, gespielt wird am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch. Los geht's bei allen Spielen um 19 Uhr.