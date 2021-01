Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenreiter Dynamo Dresden empfängt am heutigen Samstag den 1. FC Kaiserslautern. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Begegnung am 20. Spieltag der 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag bei Türkgücü München will Tabellenführer Dynamo Dresden zum Start der Rückrunde wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Mit dem 1. FC Kaiserslautern kommt aber eine Mannschaft, die sich zumindest leicht im Aufwind befindet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Roten Teufel holten aus den vergangenen drei Spielen starke fünf Punkte und konnte die Abstiegsränge somit vorerst verlassen.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Uhrzeit und Ort

Die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern steigt am heutigen Samstag (23. Januar) um 14 Uhr.

Austragungsort ist das Rudolf-Harbing-Stadion in der sächsischen Hauptstadt. Die Heimspielstätte der SGD würde 32.123 Zuschauern einen Platz bieten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind allerdings keine Fans zugelassen.

Dynamo Dresden - Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern ist eine der beiden Partien, die Ihr heute im frei empfangbaren Fernsehen sehen könnt. Der SWR bietet sowohl eine TV-Übertragung als auch einen Livestream auf der hauseigenen Website an. Darüber hinaus überträgt der MDR das Duell zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburg.

Ansonsten könnt Ihr auch auf den Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, zurückgreifen. Der Anbieter besitzt die Übertragungsrechte an allen Drittligaspielen und bietet obendrein eine Konferenz mit allen Parallelspielen um 14 Uhr an.

Das Abonnement ist für Kunden der Telekom in den ersten zwölf Monaten kostenfrei. Anschließend müsst Ihr 4,95 Euro monatlich bezahlen.

Nicht-Abonnenten des Telekommunikationunternehmens müssen, um die 3. Liga in vollen Zügen genießen zu können, 16,95 Euro im Monat oder 9,95 Euro mit dem Jahresabo auf den Tisch legen.

3. Liga: Dynamo Dresden gegen FCK heute im Liveticker

Solltet Ihr unterwegs sein oder keinen Zugriff auf die Partie haben, könnt Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern auch in unserem Liveticker verfolgen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden - hier entlang.

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern: Die letzten Duelle

Im Hinspiel setzte sich Dynamo Dresden knapp in Lautern mit 1:0 durch. Zuvor trafen die beiden Klubs in der 2. Bundesliga aufeinander.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 18.09.2020 3. Liga 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden 0:1 22.04.2018 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden 0:1 20.11.2017 2. Bundesliga Dynamo Dresden 1. FC Kaiserslautern 1:2 03.03.2017 2. Bundesliga Dynamo Dresden 1. FC Kaiserslautern 3:3 21.09.2016 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden 3:0

3. Liga: Die Tabelle