3. Liga: SV Wehen Wiesbaden - Hallescher FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

In einem von sechs Samstagsspielen in der 3. Liga stehen sich SV Wehen-Wiesbaden und Hallescher FC gegenüber. Wo das Duell live im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist, erfahrt Ihr hier.

Kann der SV Wehen-Wiesbaden Anschluss an die oberen Plätze in der Tabelle der 3. Liga halten? Die Hessen befinden sich derzeit auf dem sechsten Rang, liegen nur zwei Zähler hinter dem FC Ingolstadt, der aber genauso wie der 1. FC Saarbrücken ein Spiel weniger absolviert hat. Wehen trifft nun am 18. Spieltag auf den Tabellenneunten Hallescher FC.

SV Wehen-Wiesbaden - Hallescher FC in der 3. Liga: Zeit, Datum, Ort

Der SV Wehen-Wiesbaden und der Hallescher FC nehmen es am heutigen Samstag, den 9. Januar ab 14 Uhr in der Wiesbadener BRITA Arena miteinander auf. Fans werden wegen der Corona-Pandemie nicht anwesend sein.

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 9. Januar 2021

9. Januar 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: BRITA Arena, Wiesbaden

BRITA Arena, Wiesbaden TV-Übertragung: MagentaSport

SV Wehen-Wiesbaden - Hallescher FC heute live im TV und Livestream

Bei dem Bezahlsender MagentaSport lässt sich die Partie zwischen SV Wehen-Wiesbaden und Hallescher FC verfolgen. Vonnöten ist dafür ein Abonnement. Nicht-Telekom-Kunden können zwischen einem Jahresabo (9,95 Euro monatlich) und einem Monatsabo (16,95 Euro monatlich) wählen. Für Telekom-Kunden sind die ersten zwölf Monate gratis, danach kostet das Abo 4,95 Euro.

Kamila Benschop übernimmt bei MagentaSport zu Wiesbaden gegen Halle die Moderation, Sönke Sievers kommentiert. Die Vorberichterstattung beginnt um 13.45 Uhr.

3. Liga: 18. Spieltag in der Übersicht

Termin Heim Ergebnis Auswärts FR, 08.01., 19:00 Waldhof Mannheim 2:2 SC Verl SA, 09.01., 14:00 1. FC Kaiserslautern -:- FC Viktoria Köln SA, 09.01., 14:00 FC Hansa Rostock -:- SpVgg Unterhaching SA, 09.01., 14:00 Bayern München II -:- 1860 München SA, 09.01., 14:00 SV Meppen -:- 1. FC Saarbrücken SA, 09.01., 14:00 Magdeburg -:- KFC Uerdingen 05 SA, 09.01., 14:00 SV Wehen Wiesbaden -:- Hallescher FC SO, 10.01., 13:00 FC Ingolstadt -:- MSV Duisburg SO, 10.01., 14:00 FSV Zwickau -:- VfB Lübeck MO, 11.01., 19:00 Türkgücü-Ataspor -:- SG Dynamo Dresden

SV Wehen-Wiesbaden - Hallescher FC heute im Liveticker

SPOX wird zudem einen Liveticker bereitstellen. So verpasst ihr keine wichtige Spielszene. Zum Liveticker geht es hier entlang.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag