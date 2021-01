3. Liga: Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 18. Spieltag kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und der SpVgg Unterhaching. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Match live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Hansa Rostock will als aktueller Fünfter der Tabelle der 3. Liga oben dranbleiben. Drei Punkte gegen die SpVgg Unterhaching am 18. Spieltag wären dafür dienlich. Die Mannschaft aus Bayern, Zwölfter, will mit nur einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen aber auch den einen oder anderen Rang gut machen.

Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching in 3. Liga: Zeit, Datum, Ort

Rostock und Unterhaching duellieren sich am Samstag, den 9. Januar ab 14 Uhr. Austragungsort ist das Ostseestadion, das bedingt durch Covid-19 ebenfalls keine Fans willkommen heißen wird.

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 9. Januar 2021

9. Januar 2021 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Ort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Rostock TV-Übertragung: MagentaSport

Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching live im TV und Livestream

So wie alle anderen Partien der 3. Liga zeigt MagentaSport die Begegnung live und exklusiv. Wie Ihr MagentaSport sehen könnt? Für Telekom-Kunden sind die ersten zwölf Monate kostenfrei (danach 4,95 Euro pro Monat), Nicht-Telekom-Kunden kostet der 3.-Liga-Spaß im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 16,95 Euro im Monat.

Andreas Mann wird die 90 Minuten in Rostock für MagentaSport kommentieren, Gari Paubandt führt Euch als Moderator durch den Fußball-Nachmittag. Sendungsbeginn: 13.45 Uhr.

3. Liga: 18. Spieltag in der Übersicht

Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching heute im Liveticker

Und auch SPOX ist mit von der Partie - zumindest mit einem Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching.

