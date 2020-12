SV Meppen - Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Der SV Meppen empfängt heute Abend Waldhof Mannheim. Wie Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

SV Meppen gegen Waldhof Mannheim: Zeit und Austragungsort

Das Heimspiel der Meppener wurde auf den Abend des heutigen Dienstags, den 8. Dezember 2020, terminiert. Der Anstoß soll um 19 Uhr erfolgen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Stattfinden wird die Partie in der Hänsch-Arena, der Heimspielstätte des SV Meppen. Normalerweise bietet das Stadion der Niedersachsen bis zu 13.696 Zuschauern Platz, aufgrund der Coronapandemie wird die Begegnung aber vor leeren Zuschauerrängen stattfinden.

SV Meppen vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream

Falls Ihr hofft, dass das Spiel zwischen Meppen und Mannheim im Free-TV übertragen wird, müssen wir Euch leider enttäuschen. Kein frei empfangbarer Sendung wird das Aufeinandertreffen in der 3. Liga live übertragen.

Die Übertragungsrechte für die Partie liegen exklusiv bei MagentaSport, dem Livesportangebot der Telekom. MagentaSport bietet einen Livestream der Begegnung an, über die Smart-TV-App könnt Ihr das Angebot aber auch über Euren Fernseher wahrnehmen - sofern diese über die entsprechenden Funktionen dafür verfügt.

Ein Abo bei MagentaSport ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr komplett kostenlos. Ab dem zweiten Jahr müssen Kunden des Telekommunikationsdienstes dann 4,83 Euro pro Monat berappen.

Falls Ihr kein Telekom-Abo habt, Euch aber trotzdem für MagentaSport interessiert, ist ein Abonemment deutlich teurer: Nicht-Kunden der Telekom müssen monatlich 16,53 Euro für das Abo zahlen, ein Jahresabo kostet 9,70 Euro pro Monat. Darüber hinaus erhaltet Ihr natürlich kein Gratisjahr, wenn Ihr kein Telekom-Abo habt.

SV Meppen - Waldhof Mannheim: 3. Liga heute im Liveticker

Falls Ihr die Partie nicht live auf MagentaSport verfolgen könnt oder wollt, bietet unser Liveticker-Angebot eine Alternative für Euch.

Natürlich bieten wir - wie zu allen Spielen in der 3. Liga - auch einen Liveticker für das Spiel des SV Meppen gegen Waldhof Mannheim an. Unser gesamtes Liveticker-Angebot könnt Ihr hier finden.

© getty

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Nach zwölf absolvierten Spielen belegt Waldhof Mannheim in der 3. Liga den zehnten Tabellenplatz. Die Mannheimer trennen allerdings nur sechs Punkte vom dritten Rang, bis auf den SC Verl haben alle vor ihnen platzierten Teams zwei Spiele mehr absolviert. Mit einem Sieg über Meppen könnte Mannheim in der Tabelle also einen Sprung hinlegen.

Mit zehn Punkten liegt Meppen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, mit einem Sieg heute Abend würden die Gastgeber jedoch auf den 16. Tabellenplatz springen.