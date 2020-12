FC Ingolstadt - VfB Lübeck: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen des 14. Spieltags der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt am heutigen Samstag den VfB Lübeck. Bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker.

Der FC Ingolstadt rangiert derzeit auf Platz vier in der 3. Liga, mit einem Sieg gegen den Aufsteiger aus dem hohen Norden Deutschlands wollen sich die Schanzer auf einen der Aufstiegsränge schieben.

Die Lübecker hatten eineinhalb Wochen Pause, nachdem die für den 28. November geplante Partie gegen Waldhof Mannheim kurzfristig verlegt werden musste. Nach einem positiven Corona-Test in der Lübecker Mannschaft musste das komplette Team kurzzeitig in häusliche Quarantäne. Am Mittwoch kehrte der VfB ins Mannschaftstraining zurück.

FC Ingolstadt - VfB Lübeck: Wann und wo findet das Spiel statt?

Mitte der Woche fiel eine Testreihe auf das Coronavirus bei den Lübeckern "durchweg negativ" aus, von daher kann die Partie gegen Ingolstadt wie geplant stattfinden. Los geht es am heutigen Samstag, den 5. Dezember.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr, Austragungsort ist der Audi Sportpark in Ingolstadt.

FC Ingolstadt - VfB Lübeck heute live im TV und Livestream

Neben dem Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Saarbrücken ist die Partie Ingolstadt - Lübeck das zweite Spiel aus der 3. Liga, das heute live im Free-TV gezeigt wird. Zuständig sind dieses Mal der NDR und der BR, die jeweils pünktlich zum Anpfiff mit der Übertragung starten. Sowohl der NDR als auch der BR bieten zudem einen kostenlosen Livestream ihres Programms an.

Etwas früher ist bereits Magenta Sport mit der Berichterstattung zur Partie am Start. Der Dienst der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live und steht heute ab 13.45 Uhr mit Moderator Kevin Gerwin und Kommentator Basti Schwele zur Partie FC Ingolstadt vs. VfB Lübeck bereit.

Auf magentasport.de können Telekom-Kunden das Angebot auch via Livestream nutzen, das erste Jahr ist sogar kostenlos. Nicht-Telekom-Kunden zahlen stattdessen entweder 16,53 Euro im Monatsabo oder 9,70 Euro monatlich im Jahresabo.

3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt gegen VfB Lübeck

Natürlich kommt Ihr auch bei SPOX nicht zu kurz was die 3. Liga betrifft. Wir haben für Euch Liveticker zu allen heutigen Partien im Angebot, dabei könnt Ihr zwischen dem Einzelspiel Ingolstadt gegen Lübeck oder den restlichen Partien wählen.

FC Ingolstadt - VfB Lübeck: Voraussichtliche Aufstellungen

Lübecks Cheftrainer Ralf Landerl steht aufgrund einer Erkrankung nicht zur Verfügung, stattdessen übernahm unter der Woche Scout Axel Giere die Teamleitung. Folgende Elf könnte er ins Spiel schicken:

Buntic - Heinloth, Antonitsch, Schröck, Gaus - Keller, Krauße - M. Stendera - Eckert Ayensa, Kutschke, Elva VfB Lübeck: Raeder - Riedel, Grupe, Okungbowa - Mende - Steinwender, Zehir, Boland, Thiel - Y. Deichmann, M. Röser

3. Liga: Die Tabelle mit Ingolstadt und Lübeck im Überblick