3. Liga: Dynamo Dresden - SC Verl heute im Liveticker

Tabellenerster gegen Tabellendritter in der 3. Liga. Dynamo Dresden empfängt heute Abend den SC Verl. Hier könnt Ihr das Top-Spiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Dynamo Dresden - SC Verl heute im Liveticker - Vor Beginn

Beide Teams sind sehr gut in Form. Dynamo Dresden hat fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen, Verl ist selbst seit fünf Partien ungeschlagen. Der Aufsteiger könnte Dresden mit einem Sieg auf die Pelle rücken.

Das Spiel zwischen Dynamo und seinen Gästen aus Verl findet im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion statt. Anstoß ist um 19 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Dynamo Dresden gegen den SC Verl.

Dynamo Dresden - SC Verl: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dynamo Dresden: Broll - Becker, Ehlers, Knipping - Königsdörffer, Stark, Kade, Meier - Weihrauch - Sohm, Daferner

Broll - Becker, Ehlers, Knipping - Königsdörffer, Stark, Kade, Meier - Weihrauch - Sohm, Daferner SC Verl: Brüseke - Lannert, Mikic, Pernot, Ritzka - Kurt - Schwermann, Sander - Yildirim, Janjic, Rabihic

Dynamo Dresden gegen SC Verl heute live im TV und Livestream

Der Sportanbieter der Telekom, MagentaSport, überträgt alle Partien aus der 3. Liga live und in voller Länge, so also auch dieses. Darüber hinaus könnt Ihr bei MagentaSport auch eine Konferenz der Drittliga-Spiele verfolgen, für alle Übertragungen bietet der Sender zudem auch Livestreams an.

Falls Ihr Telekom-Kunde seid, kostet Euch MagentaSport im ersten Jahr zudem keinen Cent. Anschließend müsst Ihr für den Dienst 4,83 Euro pro Monat zahlen.

Solltet Ihr allerdings kein Telekom-Abo haben, kommt Euch der Sender deutlich teurer zu stehen: MagentaSport kostet so 16,53 Euro pro Monat oder - falls Ihr ein Jahresabo abschließt - 9,70 Euro. Ein Gratisjahr erhaltet Ihr natürlich auch nicht.

