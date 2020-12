3. Liga: TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München empfängt in der heutigen Drittliga-Partie den SV Waldhof Mannheim. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

1860 München braucht nach fünf sieglosen Spielen in Serien dringend einen Befreiungsschlag, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Gegen den Gegner aus Mannheim konnte 1860 noch nicht in der 3. Liga verlieren. Waldhof stellt zudem die beste Offensive der Liga.

3. Liga: 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim - Uhrzeit, Ort

Das Duell 1860 gegen Mannheim wird heute um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

© getty

3. Liga: 1860 München - SV Waldhof Mannheim heute im TV und Livestream

Neben Lübeck-Magdeburg ist das Duell der Löwen gegen Waldhof das andere Live-Spiel im Free-TV. Sogar drei Sender übertragen die Partie: BR, SWR und SR.

Wie gewohnt gehen die Sender kurz vor Anpfiff auf Sendung und bieten Euch auch einen Livestream an:

Auch Magenta Sport wird das Spiel zeigen. Der Sportsender der Telekom hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der dritthöchsten deutschen Fußball-Liga gesichert. Dort beginnt die Übertragung bereits um 13.45 Uhr.

3. Liga: 1860 München vs. SV Waldhof Mannheim heute im Liveticker

SPOX ist wie gewohnt Eure Anlaufstelle, falls Ihr das Spiel nicht im Livestream sehen könnt/wollt. Hier bei SPOX gibt es täglich ein umfangreiches Liveticker-Programm zu den wichtigsten Sport-Ereignissen.

3. Liga: 1860 München gegen Waldhof Mannheim: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Teams heute auflaufen:

1860 München: Hiller - Willsch, Moll, Salger, Steinhart - Erdmann - Tallig, Greilinger - Neudecker - Mölders, Lex

Hiller - Willsch, Moll, Salger, Steinhart - Erdmann - Tallig, Greilinger - Neudecker - Mölders, Lex Waldhof Mannheim: Bartels - Gohlke, M. Seegert, Just - Costly, Saghiri, Ünlücifci, Donkor - Garcia, Boyamba - Martinovic

1860 München vs. Waldhof Mannheim: Die letzten Duelle im Überblick

Bereits in der letzten Saison gab es das Duell zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim in der 3. Liga.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 08.02.2020 1:1 3. Liga 05.08.2019 4:0 2. Bundesliga 20.05.1994 1:1 2. Bundesliga 07.11.1993 3:1 2. Bundesliga Süd 27.10.1991 0:0 2. Bundesliga Süd 14.08.1991 1:0

3. Liga: Die aktuelle Tabelle