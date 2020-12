3. Liga, 15. Spieltag: Diese Spiele werden heute im Free-TV gezeigt

Sechs Partien werden in der 3. Liga am heutigen Samstag ausgetragen - zwei davon könnt Ihr vollkommen kostenlos im TV und Livestream sehen. Welche Begegnungen das sind und wo Ihr sie findet, verrät SPOX.

Außerdem: Die aktuelle Tabellensituation und der Spielplan.

3. Liga: Diese Spiele werden heute im Free-TV gezeigt

Die Übertragungsrechte aller Drittligaspiele liegen auch in dieser Saison wieder bei Magenta Sport, jedes Wochenende werden allerdings zwei Duelle in den kostenfrei von den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt.

Heute dürft Ihr Euch auf die Begegnungen zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim (Bayerischer Rundfunk, Südwestrundfunk) sowie VfB Lübeck gegen den 1.FC Magdeburg (Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk) freuen. Neben den TV-Übertragungen bieten die Sender auch kostenfreie Livestreams an, die Ihr hier findet:

1860 München - Waldhof Mannheim: BR, SWR

VfB Lübeck - 1.FC Magdeburg: MDR, NDR

3. Liga: Uhrzeit und Spielstätte für München - Mannheim, Lübeck - Magdeburg

1860 München empfängt Waldhof Mannheim heute im Stadion an der Grünwalder Straße, zwischen Lübeck und Magdeburg geht es an der Lohmühle in Lübeck rund. In beiden Fällen geht es um 14 Uhr los.

3. Liga, 15. Spieltag: Die Samstagsspiele im Überblick

Neben den beiden Partien verspricht auch das Spiel zwischen den achtplatzierten Hallescher FC und Dynamo Dresden viel Spannung. Das ist der Spielplan für heute:

Anstoß Heim Gast 14 Uhr KFC Uerdingen 05 Türkgücü-Ataspor 14 Uhr MSV Duisburg SV Wehen Wiesbaden 14 Uhr 1860 München Waldhof Mannheim 14 Uhr Hallescher FC SG Dynamo Dresden 14 Uhr SC Verl FC Viktoria Köln 14 Uhr VfB Lübeck Magdeburg

3. Liga: Alle Spiele im Liveticker auf SPOX

Mit unseren Livetickern zur 3. Liga müsst Ihr kein Tor und keine Karte verpassen. Hier findet Ihr den Ticker zu München und Mannheim, hier den Ticker zu Lübeck und Magdeburg.

3. Liga: Zahlen und Fakten zu München, Mannheim, Lübeck und Magdeburg

1860 befindet sich aktuell in einem kleinen Formtief, seit fünf Spieltagen konnten die Münchner nicht mehr gewinnen (2 Niederlagen, 3 Remis). Auch Mannheim hat zwar zuletzt verloren, hat davor jedoch drei Siege und zwei Unentschieden eingefahren.

Nach einem miserablen Saisonstart (1 Sieg, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen), hat sich der VfB Lübeck ein wenig gefangen: Von den vergangenen sechs Spielen gewann der Klub vier und verlor lediglich eins. Damit rangiert Lübeck aktuell zwei Punkte vor dem 1. FC Magdeburg.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag