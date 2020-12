1. FC Magdeburg - SV Meppen: 3. Liga heute live im TV und Livestream

In der 3. Liga kommt es heute Abend zum Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SV Meppen. Wie Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Magdeburg gegen SV Meppen: Zeit, Datum, Ort

Das Spiel zwischen Magdeburg und Meppen steigt am Abend des heutigen Freitags, dem 4. Dezember 2020. Der Anstoß wurde auf 19 Uhr terminiert.

Austragungsort ist die MDCC-Arena, die Heimspielstätte des 1. FC. Zuschauer werden aufgrund der Coronapandemie allerdings nicht zugelassen sein, das Spiel wird ohne Fans auf den Rängen stattfinden.

1. FC Magdeburg vs. SV Meppen heute live im TV und Livestream

Schlechte Nachrichten für alle Fans, die auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hatten: Das Spiel zwischen Magdeburg und Meppen wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Die Rechte für das Kellerduell in der 3. Liga liegen exklusiv bei MagentaSport, das Sportangebot der Telekom überträgt die Partie somit live. Zudem wird auf magentasport.de ein Livestream angeboten.

Telekom-Kunden genießen bei MagentaSport finanzielle Vorteile. Falls Ihr ein Abo bei dem Dienst abschließen wollt, könnt Ihr das Angebot zunächst 12 Monate kostenlos testen, ehe Ihr 4,83 Euro monatlich zahlen musst.

Falls Ihr kein Telekom-Abo habt, wird MagentaSport für Euch deutlich teurer. Ein Jahresabo kostet in diesem Fall 9,70 Euro pro Monat. Für ein Monatsabo sind sogar 16,53 Euro fällig. Das Gratisjahr entfällt für Nicht-Kunden der Telekom natürlich ebenfalls.

1. FC Magdeburg - SV Meppen: Heute im Liveticker

Falls Ihr die Partie nicht auf MagentaSport gucken könnt oder gucken wollt, ist unser Liveticker vielleicht eine Alternative für Euch.

Den Liveticker des Spiels Magdeburg gegen Meppen findet Ihr hier, unsere Liveticker-Übersicht könnt Ihr hier einsehen.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Mit neun Punkten aus zehn Spielen und zwölf Punkten aus 13 Spielen liegen Meppen und Magdeburg aktuell am Ende der Tabelle und scheinen einer Saison im Abstiegskampf entgegen zu gehen. Mit einem Sieg würden die Gäste an Magdeburg vorbeiziehen, bei einer Niederlage droht also beiden Teams die Rote Laterne.