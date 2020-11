Waldhof Mannheim - MSV Duisburg: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Englische Woche in der 3. Liga und der MSV Duisburg gastiert bei Waldhof Mannheim. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream.

Waldhof Mannheim - MSV Duisburg heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg hat nur MagentaSport im Programm. Der Dienst der Telekom berichtet ab 18.45 Uhr von der Partie. Ab 19 Uhr rollt dann der Ball im Mannheimer Carl-Benz-Stadion.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Von folgendem Personal wird die Partie begleitet:

Kommentator: Alexander Kunz

Alexander Kunz Moderator: Thomas Wagner

MagentaSport ist für alle Telekom-Kunden im ersten Jahr kostenlos. Im Anschluss kostet ein Abonnement 4,83 Euro im Monat. Für alle anderen gibt es zwei Optionen. Entweder ein Jahresabo für 9,70 Euro monatlich oder ein monatlich kündbares Abo für 16,53 Euro pro Monat.

Waldhof Mannheim - MSV Duisburg: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 24. November 2020

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Übertragung: MagentaSport

© imago images / Picture Point

3. Liga: 12. Spieltag in der Übersicht

Parallel zur Champions League hält die 3. Liga den 12. Spieltag in dieser Saison ab. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch finden fünf Begegnungen statt. Allesamt beginnen um 19 Uhr.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 24.11. 19 Uhr Türkgücü München 1. FC Saarbrücken 24.11. 19 Uhr Waldhof Mannheim MSV Duisburg 24.11. 19 Uhr SC Verl 1860 München 24.11. 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Hallescher FC 24.11. 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Meppen 25.11. 19 Uhr Magdeburg FC Hansa Rostock 25.11. 19 Uhr FC Viktoria Köln FSV Zwickau 25.11. 19 Uhr SG Dynamo Dresden SpVgg Unterhaching 25.11. 19 Uhr 1. FC Kaiserslautern VfB Lübeck 25.11. 19 Uhr Bayern München II FC Ingolstadt

Waldhof Mannheim - MSV Duisburg: Bilanz, direkte Duelle

17 Mal traten die beiden Teams im Profifußball gegeneinander an. Acht Spiele davon gewann der MSV Duisburg, vier endeten Remis.

In der vergangenen Saison ging es zwischen Mannheim und Duisburg hoch her (zwölf Tore in zwei Spielen). Zweimal behielt dabei der Aufsteiger knapp die Oberhand.

Saison Spieltag Datum Heim Auswärts Ergebnis 19/20 25 22.02.2020 MSV Duisburg Waldhof Mannheim 19/20 6 25.08.2019 Waldhof Mannheim MSV Duisburg 02/03 30 25.04.2003 MSV Duisburg Waldhof Mannheim 02/03 13 17.11.2002 Waldhof Mannheim MSV Duisburg 01/02 21 05.02.2002 MSV Duisburg Waldhof Mannheim

3. Liga: Tabelle vor dem 12. Spieltag

Der MSV Duisburg hängt weiter den Erwartungen zurück. Nur neun Zähler fuhren die Zebras bislang ein. Fünf Punkte mehr auf dem Konto hat der Gegner.

Mannheim ist seit drei Spielen ungeschlagen und könnte mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte rücken.