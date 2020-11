MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch findet das Nachholspiel der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken statt. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Die Partie hätte eigentlich am 4. Spieltag stattfinden sollen, wurde aber aufgrund von vier Coronafällen beim MSV Duisburg abgesagt. Nun ist die Ausgangslage eine andere. Die Zebras feierten unter der Woche einen etwas überraschenden 2:0-Auswärtssieg bei Tabellenführer 1860 München.

Saarbrücken hingegen ging zum zweiten Mal in Folge als Verlierer vom Platz. Beim KFC Uerdingen verloren die Saarländer mit 0:1.

MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken: Ort und Anpfiff

Die Drittliga-Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken steigt am heutigen Mittwoch (4. November) um 19 Uhr. Gespielt wird in Schauinslandreisen-Arena, die Heimspielstätte der Zebras. Zuschauer sind durch die neuen Richtlinien der Regierung nicht erlaubt.

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken heute live im TV und Livestream

Das Nacholspiel des 1. FC Saarbrücken beim MSV Duisburg wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die Partie wird exklusiv von MagentaSport, der Pay-TV-Sender der Telekom, übertragen.

Die Vorberichterstattung startet um 18.45 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff. Konstantin Klostermann moderiert durch den Abend und Marks Höhner kommentiert das Spiel.

Das Parallelspiel zwischen dem FSV Zwickau und Türkgücü München, welches am 7. Spieltag verschoben wurde, überträgt MagentaSport ebenfalls.

MSV Duisburg gegen 1. FC Saarbrücken heute im Liveticker

Solltet Ihr nicht über das benötigte Abonnement verfügen oder unterwegs sein, seid Ihr bei uns genau richtig! SPOX bietet zu allen Drittliga-Spielen einen Liveticker an. In unserer Berichterstattung in Textform bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

© imago images / Revierfoto

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken: Die letzten Duelle

Heute kommt es erst zum 23. Duell zwischen den beiden Teams. Die bisherige Bilanz spricht mit 13 Siegen bei zwei Remis und sieben Niederlagen klar für den MSV.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 29. März 2014 3. Liga 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg 0:2 (0:1) 19. Oktober 2013 3. Liga MSV Duisburg 1. FC Saarbrücken 3:3 (2:0) 30. Januar 2005 3. Liga 1. FC Saarbrücken MSV Duisburg 4:1 (0:0) 13. August 2004 3. Liga MSV Duisburg 1. FC Saarbrücken 2:1 (1:0)

3. Liga: Die Tabelle