Verfolgerduell in der 3. Liga. Hansa Rostock empfängt am 11. Spieltag Dynamo Dresden. Beide Teams wollen im Aufstiegsrennen dran bleiben. Hier gibt es alle Infos, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Hansa Rostock - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Um die Partie Hansa Rostock zu verfolgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zuvorderst bietet sich die Übertragung im Free-TV an. Der NDR berichtet ab 14 Uhr live von der Partie.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darüber hinaus stellt der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream kostenlos unter sportschau.de zur Verfügung.

Ebenfalls einen Livestream hat MagentaSport im Angebot. Der Streamingdienst der Telekom ist jedoch kostenpflichtig, wenn Ihr kein Telekom-Kunde seid. Bei einem Jahres-Abo werden 9,70 Euro im Monat fällig, bei einem Monats-Abo zahlt Ihr 16,53 Euro.

Eine Einschränkung gibt es jedoch auch bei den Telekom-Kunden. Das Angebot ist nur im ersten Jahr kostenlos. Im Anschluss kostet ein Abonnement 4,83 Euro im Monat.

Hansa Rostock - Dynamo Dresden: Ort, Datum, Anpfiff, TV-Übertragung

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 21. November 2020

Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock)

Ostseestadion (Rostock) Übertragung: MagentaSport, NDR

3. Liga: 11. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 20.11. 19 Uhr MSV Duisburg SC Verl 21.11. 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim 21.11. 14 Uhr FC Hansa Rostock SG Dynamo Dresden 21.11. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken SV Wehen Wiesbaden 21.11. 14 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 21.11. 14 Uhr SV Meppen Türkgücü-Ataspor 21.11. 14 Uhr 1860 München KFC Uerdingen 05 22.11. 13 Uhr VfB Lübeck Bayern München II 22.11. 14 Uhr SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln 22.11. 15 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg

Hansa Rostock - Dynamo Dresden heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf Bewegtbilder? Dann verfolgt die Partie doch in unserem Liveticker bei SPOX. Mit dem bleibt Ihr up to date.

Hier geht es zum Liveticker Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden.

Hansa Rostock - Dynamo Dresden: Direkter Vergleich, letzte Duelle

Insgesamt gab es das Duell zwischen den beiden Traditionsmannschaften 34 Mal im deutschen Profifußball. Die Bilanz spricht dabei klar für Dresden. Dynamo verließ den Platz 15-mal als Sieger, nur fünf Siege fuhr dagegen Rostock ein.

© imago images / Robert Michael

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Pflichtspiel datiert aus dem März 2016. Die 3.-Liga-Partie endete 2:2, nachdem Hansas Maximilian Ahlschwede in der 90. Minute den Ausgleich erzielte.

Der letzte Sieg der Rostocker ist dagegen schon lange her. Vor knapp zehn Jahren das damals von Peter Vollmann trainierte Team mit 1:0 zuhause gegen Dresden.

Spielzeit Spieltag Liga Datum Heim Auswärts 15/16 31 3. Liga 19.03.2016 Dynamo Dresden Hansa Rostock 15/16 12 3. Liga 03.10.2015 Hansa Rostock Dynamo Dresden 14/15 38 3. Liga 23.05.2015 Dynamo Dresden Hansa Rostock 14/15 19 3. Liga 29.11.2014 Hansa Rostock Dynamo Dresden 11/12 19 2. Liga 18.12.2011 Hansa Rostock Dynamo Dresden 11/12 2 2. Liga 24.07.2011 Dynamo Dresden Hansa Rostock 10/11 32 3. Liga 09.04.2011 Hansa Rostock Dynamo Dresden 10/11 13 3. Liga 23.10.2010 Dynamo Dresden Hansa Rostock 05/06 34 2. Liga 14.05.2006 Hansa Rostock Dynamo Dresden 05/06 17 2. Liga 22.02.2006 Dynamo Dresden Hansa Rostock

3. Liga: Tabelle

Beide Teams haben bislang 16 Punkten gesammelt. Rostock ist in der Tabelle lediglich durch das bessere Torverhältnis vor den Sachsen platziert.

Mit einem Sieg würden beide Mannschaften somit Kontakt zu Spitzenreiter Saarbrücken halten. Der Aufsteiger ist bislang furios in das Unterfangen 3. Liga gestartet und hat schon sieben Partien in dieser Spielzeit gewonnen.