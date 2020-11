In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem MSV Duisburg und Dynamo Dresden. Diese spannende Partie des 13. Spieltags könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

3. Liga: MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden im Liveticker - 0:1

Tore: 0:1 Hosiner (25.)

25.: TOOOOOOOR FÜR DYNAMO! Stark verlagert das Spielgeschehen auf Meier, der auf die Defensivreihe zuläuft. Meier sieht in der Mitte den freien Hosiner, der nur noch einschieben muss.

24.: Weihrauch tritt einen Freistoß von der rechten Seitenlinie ganz weit in den Sechzehner. Weinkauf steht bereits vor seinem Kasten und pflückt das Ding locker runter.

21.: Die Hintermannschaft der Hausherren macht heute einen stabilen Eindruck. Dynamo hatte nur eine gefährliche Aktion. Die hatte es allerdings direkt in sich. Die Zebras leben also trotzdem gefährlich.

18.: Vermeij hat vor dem Strafraum eigentlich viel Platz. Der Niederländer wartet mit dem Abschluss allerdings zu lange. Deswegen ist am Ende wieder ein Bein eines SGD-Verteidigers dazwischen.

17.: Die Anfangsviertelstunde ist bereits vorbei. Es ist ein sehr ausgeglichenes Duell ohne viele Strafraumszenen. Die Gäste waren dem 1:0 jedoch vor wenigen Minuten einmal ganz nah.

14.: Weinkauf verhindert das Gegentor! Hosiner bringt die Pille aus dem linken Halbfeld an den langen Pfosten. Dort steht Königsdörffer und will volley querlegen. Der 19-Jährige trifft das Leder jedoch nicht sauber und der Pass wird zum Torschuss. Als Bogenlampe senkt sich die Kugel links oben ins Eck. Weinkauf ist zwar überrascht, aber wischt das krumme Ding irgendwie zur Seite weg.

13.: Broll wird im SGD-Aufbau mit eingebunden. Am eigenen Fünfer wird der Schlussmann von Vermeij angelaufen und lässt den Stürmer mit einer kleinen Finte locker ins Leere laufen.

11.: Von der linken Fahne kommt die Hereingabe an den ersten Pfosten. Die Gäste passen gut auf und können sicher klären.

10.: Die Heimelf zeigt sich sehr engagiert. Bei den bisherigen Schüssen ist aber immer einer in rot dazwischen. Immerhin gibt es deswegen jetzt die erste Ecke für den MSV.

8.: Sicker erobert den Ball direkt vor den Trainerbänken von Königsdörffer. Im Anschluss zieht er mit Tempo nach vorne und bedient Engin rechts im Strafraum. Der 24-Jährige sucht den Abschluss, aber bleibt am grätschenden Knipping hängen.

6.: Spielerisch ist in den ersten Minuten noch nicht viel passiert. Das Match findet hauptsächlich im Mittelfeld statt und ist schon jetzt von intensiven Zweikämpfen geprägt.

5.: Paul Will ist wieder auf dem Feld. Trotzdem macht sich Julius Kade sicherheitshalber warm.

2.: Paul Will liegt am Boden und muss behandelt werden. Der Mittelfeldspieler kam nach einem Zweikampf unglücklich auf.

1.: Los geht's!

3. Liga: MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, D. Volkmer, Gembalies, Sicker - Krempicki, Kamavuaka - Engin, Ghindovean - Vermeij, Stoppelkamp

Weinkauf - Sauer, D. Volkmer, Gembalies, Sicker - Krempicki, Kamavuaka - Engin, Ghindovean - Vermeij, Stoppelkamp Dynamo Dresden: K. Broll - S. Mai, Mar. Hartmann, Knipping - Y. Stark, Will - Königsdörffer, J. Meier - Weihrauch - Hosiner, Daferner

Vor Beginn:

Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich geht es los!

Vor Beginn:

Auch die Zahlen bestätigen den klaren Unterschied zwischen den beiden Teams. Die Zebras haben bereits 21 Gegentore kassiert und sind damit die schlechteste Defensive der Liga. Dresden hat hingegen die beste Hintermannschaft und erst elf Buden kassiert.

Vor Beginn:

Die Duisburger nehmen dagegen zwei Änderungen vor. Connor Krempicki und Ahmet Engin rücken für Maximilian Jansen und Sinan Karweina, die beide auf der Bank Platz nehmen müssen, in die Startelf.

Vor Beginn:

Markus Kauczinski setzt bei seiner Mannschaft auf Konstanz. Das wird auch heute wieder deutlich. Der 50-Jährige schickt exakt die Anfangsformation vom 2:0-Sieg gegen Unterhaching wieder ins Rennen.

Vor Beginn:

Seit sechs Partien warten die Duisburger sogar auf einen Sieg und haben in dem Zeitraum nur magere zwei Pünktchen holen können. Dadurch stecken sie tief im Abstiegskampf und belegen derzeit sogar den vorletzten Platz. Mit einem Dreier könnten die Meidericher zumindest wieder auf einen Nicht-Abstiegsrang springen.

Vor Beginn:

Bei den Gastgebern ist die Situation dagegen eine völlig andere. Trainer Gino Lettieri hat trotz der prekären Lage dennoch Hoffnung auf den ersten Heimsieg. "Ich habe eine Reaktion gesehen, obwohl wir sehr früh in Rückstand geraten sind, sie sind zurückgekommen, haben sich an die Vorgaben gehalten, viel umgesetzt", sagte er am Freitag.

Vor Beginn:

"Wir haben gezeigt, was wir können und dass man uns ernst nehmen muss", stellte Dynamo-Cheftrainer Markus Kauczinski seiner im Sommer vollkommen neu zusammengestellter Mannschaft ein zufriedenes Zwischenzeugnis aus. "Das ist eine ganz gute Basis", registrierte auch Paul Will, ohne in Euphorie zu verfallen. Aber "jeder ist heiß darauf, an der Serie weiterzuarbeiten."

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Los geht es heute um 13 Uhr.

