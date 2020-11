3. Liga: VfB Lübeck gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag zum Duell zwischen dem VfB Lübeck und dem KFC Uerdingen. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während Lübeck am vergangenen Spieltag mit einem 2:0 bei Viktoria Köln den ersten Saisonsieg einfahren konnte, ging auch der KFC Uerdingen als Sieger vom Platz. Gegen Spitzenteam Saarbrücken gewannen die Krefelder 1:0.

VfB Lübeck vs. KFC Uerdingen: Austragungsort und Uhrzeit

Das Gastspiel des KFC Uerdingen beim VfB Lübeck steigt am heutigen Sonntag (8. November) um 14 Uhr. Gespielt wird im Stadion an der Lohmühle, welches innerhalb des Stadtteils St. Lorenz Nord im Bezirk Holstentor Nord liegt.

Aufgrund der steigenden Coronazahlen hat sich die Regierung dazu entschieden, bis mindestens Ende November keine Zuschauer mehr in den Stadien der drei Profiligen zuzulassen.

VfB Lübeck - KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream

Die Drittliga-Begegnung zwischen dem VfB Lübeck und dem KFC Uerdingen wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Lediglich am Samstag werden ausgewählte Partien der 3. Liga von den Tochtersendern der ARD übertragen.

Stattdessen schafft der Pay-TV-Sender der Telekom, Magenta Sport, Abhilfe. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse live und lässt Euch außerdem die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz. Darüber hinaus bietet MagentaSport einen Livestream an. Los geht es heute 15 Minuten vor Spielbeginn.

3. Liga: VfB Lübeck gegen KFC Uerdingen heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Begegnung zwischen dem VfB Lübeck und dem KFC Uerdingen live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

KFC Uerdingen seit über 23 Jahren sieglos gegen Lübeck

KFC Uerdingen hat seit 1997 nicht mehr gegen den VfB Lübeck gewonnen. Damals siegten die Krefelder als Zweitligist in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 4:1 gegen den Nord-Regionalligisten.

In der Gesamtbilanz liegt Lübeck mit drei Siegen knapp vorne, Uerdingen ging zweimal als Sieger vom Platz und vier Duelle endeten mit einer Punkteteilung. In der 3. Liga ist es das Debütduell der beiden Teams. Zuletzt trafen sie in der bis 2008 bestehenden Regionalliga Nord aufeinander (2005). Zwischen 2000 und 2005 kam es zu sechs Begegnungen, von denen der KFC keine einzige gewann.

