3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 3. Liga: Heute empfängt Viktoria Köln Hansa Rostock. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr von SPOX.

Kostenfrei zu empfangen sein wird das Spiel heute nicht, Livebilder gibt es lediglich im Pay-TV.

3. Liga: Die Spiele des Tages

Sechs Begegnungen stehen heute auf dem Programm - und das Spitzenspiel des Tages findet in Rostock statt. Sowohl Viktoria Köln (13 Punkte aus sechs Spielen) als auch Hansa (elf Punkte) sind gut in die Saison gestartet und wollen heute Saarbrücken vom Platz an der Sonne verdrängen.

Am anderen Ende der Tabelle kommt es heute zwischen dem SV Meppen (19.) und dem 1. FC Kaiserslautern (17.) zum Krisenduell. Auch für Magdeburg (18.) geht es zu Hause gegen Wehen Wiesbaden um wichtige Punkte, für Aufsteiger VfB Lübeck geht es im Heimspiel gegen den Halleschen FC gar um den ersten Saisonsieg.

Außerdem duellieren sich der FC Ingolstadt und Absteiger Dynamo Dresden und der MSV Duisburg empfängt den kriselnden KFC Uerdingen.

3. Liga: Diese Begegnungen stehen heute an

Uhrzeit Heim Gast 14 Uhr SV Meppen 1. FC Kaiserslautern 14 Uhr FC Ingolstadt SG Dynamo Dresden 14 Uhr FC Hansa Rostock FC Viktoria Köln 14 Uhr VfB Lübeck Hallescher FC 14 Uhr 1. FC Magdeburg SV Wehen Wiesbaden 14 Uhr MSV Duisburg KFC Uerdingen 05

3. Liga: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln heute live im TV und Livestream

Livebilder der Partie in Rostock bekommt Ihr heute ausschließlich im Pay-TV: MagentaSport zeigt Euch sowohl die vollen 90 Minuten im Einzelspiel als auch Ausschnitte der Begegnung in der Konferenz.

Der Bezahlsender der Telekom bietet ebenfalls einen Livestream an, diesen findet Ihr hier. Wie beim TV-Angebot benötigt Ihr auch für den Stream ein kostenpflichtiges Abonnement.

Ganz ohne Drittligafußball im Free-TV müsst Ihr heute aber nicht auskommen, zwei Partien laufen im frei empfangbaren Fernsehen:

SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern : NDR, SWR

: FC Ingolstadt - Dynamo Dresden: BR, MDR

3. Liga im Liveticker: Hansa Rostock gegen Viktoria Köln

Unterwegs oder keinen Bock auf Pay-TV? Dann seid Ihr bei unseren Livetickern richtig.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag