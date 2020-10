FSV Zwickau gegen TSV 1860 München heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Der FSV Zwickau hat am 3. Spieltag der 3. Liga den TSV 1860 München zu Gast. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für beide Teams begann die Saison mit einem Sieg und einem Unentschieden. Wer kann sich nun in der Aufstiegsregion der 3. Liga festbeißen?

FSV Zwickau gegen 1860 München: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem TSV 1860 München findet am heutigen Samstag, den 3. Oktober, statt. Anpfiff des Spiels ist um 14 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

Normalerweise fasst das Stadion des FSV 10.134 Zuschauer, aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind für das Duell gegen die Löwen immerhin 3.606 Fans zugelassen.

3. Liga: Die weiteren Spiele des 3. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Gast Freitag, 2. Oktober 19 Uhr FC Bayern München II Dynamo Dresden Samstag, 3. Oktober 14 Uhr SV Meppen SC Verl Samstag, 3. Oktober 14 Uhr 1. FC Magdeburg Viktoria Köln Samstag, 3. Oktober 14 Uhr FSV Zwickau 1860 München Samstag, 3. Oktober 14 Uhr FC Ingolstadt 04 SpVgg Unterhaching Samstag, 3. Oktober 14 Uhr Waldhof Mannheim Türkgücü München Samstag, 3. Oktober 14 Uhr VfB Lübeck MSV Duisburg Sonntag, 4. Oktober 13 Uhr Hansa Rostock KFC Uerdingen Sonntag, 4. Oktober 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Hallescher FC Montag, 5. Oktober 19 Uhr SV Wehen Wiesbaden 1. FC Kaiserslautern

3. Liga: FSV Zwickau vs. 1860 München heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Löwen- und Zwickau-Fans: Das Spiel wird live im Free-TV übertragen. Der MDR beginnt bereits um 13.45 Uhr mit seiner Berichterstattung und zeigt anschließend die vollen 90 Minuten live.

Die Partie ist sowohl im Fernsehen, als auch im kostenlosen Livestream des MDR zu sehen. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, Zwickau vs. 1860 München auf MagentaSport zu schauen. Der Bezahlsender der Telekom hat sich die Übertragungs-Rechte an allen 3. Liga-Partien der Saison 2020/21 gesichert.

Über magentasport.de könnt Ihr die Partie auch als Livestream verfolgen - müsst dafür allerdings ein Abonnement abschließen. Nicht-Telekom-Kunden bezahlen 9,95 Euro monatlich im Jahres-Abo oder 16,95 Euro im Monats-Abo.

FSV Zwickau gegen 1860 München: Die dritte Liga heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen, wollt aber trotzdem keine wichtige Szene von Zwickau gegen 1860 München verpassen? Kein Problem, mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

FSV Zwickau - TSV 1860 München: Die bisherigen Duelle

Bisher kam es erst zu vier Duellen zwischen Zwickau und 1860 München, alle vier fanden im Rahmen der 3. Liga statt. Die Bilanz spricht knapp für die Münchner Löwen, die zwei Siege auf dem Konto haben. Eine Partie endete Unentschieden, einmal ging der FSV als Sieger vom Rasen.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 02.02.2020 2:2 3. Liga 31.07.2019 3:0 3. Liga 04.05.2019 5:2 3. Liga 01.12.2018 2:0

3. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Den Löwen gelang am ersten Spieltag ein 3:1-Erfolg gegen den SV Meppen, gefolgt von einem 1:1 gegen Magdeburg. Damit liegen die Münchner auf dem vierten Rang, Zwickau belegt punktgleich, aber mit der schlechteren Tordifferenz, Platz sieben.