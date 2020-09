3. Liga: KFC Uerdingen mit zweiter Niederlage

Der KFC Uerdingen hat in der 3. Liga auch sein zweites Saisonspiel verloren. Der frühere Bundesligist unterlag am Montag dem SV Meppen in Düsseldorf mit 0:2 (0:0) und belegt nur den vorletzten Tabellenplatz.

Markus Piossek (22.) per Flugkopfball und Valdet Rama (59.) trafen für das Team von Trainer Torsten Frings, das sich damit für das 1:3 zum Auftakt gegen 1860 München rehabilitierten.

In der 87. Minute sahen der Uerdinger Dave Gnaase und Meppens Luka Tankulic nach einer Schubserei beide Gelb-Rot.

