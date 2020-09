SC Verl gegen FC Bayern München II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Amateure des FC Bayern München gastieren am heutigen Samstag beim SC Verl. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Mannschaften schafften es am 1. Spieltag der 3. Liga nicht, drei Punkte einzufahren. Der SC Verl kam nicht über ein torloses Remis bei Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden hinaus. Die Bayern-Amateure trennten sich 2:2 von Aufsteiger Türkgücü München.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SC Verl vs. FC Bayern München II heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem SC Verl und dem FC Bayern München II steigt am heutigen Samstag um 14 Uhr. Gespielt wird in der Sportclub Arena in Ostwestfalen. Nicht nur in der Bundesliga dürfen wieder Fans in die Stadien, auch beim Heimspiel des SC Verl sind Zuschauer zugelassen.

950 Fans werden das Heimteam anfeuern. "Wir haben in den letzten Tagen wirklich alles daran gesetzt, so viele Fans wie möglich bei unserem Heimspiel-Debüt ins Stadion zu lassen", sagte SCV-Präsident Raimund Bertels, der die Zulassung von der Stadt Verl und dem Kreisgesundheitsamt erhalten hat. Das Hygienekonzept wird entsprechend angepasst, die bekannten Corona-Regeln gelten weiterhin.

SC Verl - FC Bayern München II heute live im TV und Livestream

Es wird keine Übertragung der Partie des SC Verl gegen den FC Bayern München II im frei empfangbaren Fernsehen geben. Ausschließlich Magenta Sport zeigt die Begegnung live. Die Moderation übernimmt Kamila Benschop, als Kommentator fungiert Gari Paubandt.

Für Telekom-Kunden ist das Magenta-Sport-Abo zwölf Monate lang kostenfrei nutzbar. Anschließend kostet das Abo 4,83 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Abo könnt Ihr die Partie natürlich auch sehen - für 16,53 Euro im Monat oder für 9,70 Euro mit dem Jahresabo könnt Ihr das Angebot nutzen.

3. Liga: SC Verl gegen FC Bayern II heute im Liveticker

Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, die Partie zwischen dem SC Verl und den Amateuren des FC Bayern bei uns im Liveticker zu verfolgen. Bei SPOX verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern München II: Arp bleibt dem Team erhalten

Nach kicker-Informationen spielt der im Vorjahr für rund 2,5 Millionen Euro vom HSV zum FCB gewechselte Fiete Arp, der in München bis 2023 unter Vertrag steht, für die gesamte Saison in der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Demnach habe sich der 20-jährige Stürmer schon vor einiger Zeit für diesen Schritt entschieden.

Arp kam bislang noch nicht für die Profis zum Einsatz. Er wurde von zahlreichen Verletzungen geplagt, weshalb er beim Rekordmeister bei lediglich 13 Pflichtspielen für die U23 steht (drei Tore, ein Assist).

© imago images / Passion2Press

3. Liga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag