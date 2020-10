FC Bayern München II gegen Dynamo Dresden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Meister trifft auf Aufstiegs-Favorit! Der FC Bayern München II empfängt am heutigen Freitag Dynamo Dresden. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie der 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Amateure des FC Bayern kassierten am vergangenen Spieltag beim Aufsteiger Verl eine üble Packung. Das Team von Trainer Holger Seitz verlor mit 0:3. Nach dem knappen Sieg (1:0) zum Auftakt in Lautern kam Dynamo Dresden in der vergangenen Woche gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 hinaus. Bei Teams sehnen sich also danach, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

FC Bayern München II vs. Dynamo Dresden: Anpfiff und Ort

Die Begegnung steigt am heutigen Freitag (2. Oktober) um 19 Uhr. Ausgetragen wird das Auftaktspiel des 3. Spieltags der 3. Liga im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Aufgrund der zu hohen Coronazahlen in der bayerischen Hauptstadt wird die Partie ohne Zuschauer stattfinden. "Das wird nicht schwer, sich umzugewöhnen", sagte Dresdens Kapitän Sebastian Mai. Die SGD hatte zuletzt vor 10.000 Fans im eigenen Stadion gegen Mannheim gespielt.

"Das Gute ist: Wir kennen es alle, haben lange genug ohne Zuschauer gespielt", fügte Mai an: "Das ist ein Punktspiel, da sind die Emotionen trotzdem hoch. Wir können es nicht ändern, müssen die Situation annehmen, wie sie ist. Es wird uns nicht hemmen, im Kopf ist jeder bereit dafür."

FC Bayern II - Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung der Partie zwischen den Amateuren des FC Bayern München und Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Lediglich am Samstag werden drei Begegnungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein.

Das heutige Spiel zeigt ausschließlich MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom besitzt auch die Übertragungsrechte an den restlichen Duellen der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Zudem bietet der Kanal des Telekommunikationsunternehmens einen Livestream via Magentasport.de an. Folgendes Trio begleitet das Spiel:

Kommentator: Alexander Klich

Alexander Klich Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Martin Lanig

3. Liga: FC Bayern München II - Dynamo Dresden heute im Liveticker

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, die Partie zwischen dem FC Bayern München II und Dynamo Dresden heute im ausführlichen Liveticker von SPOX zu verfolgen, sollte ihr nicht über das benötigte Abonnement verfügen oder unterwegs sein. Hier geht's zum Liveticker-Kalander von heute.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag