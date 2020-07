3. Liga, Entscheidungen: Aufstieg, Abstieg am letzten Spieltag

In der 3. Liga stehen noch einige Entscheidungen aus. Wer steigt ab? Wer steigt auf? Was am letzten Spieltag der dritten Liga noch so alles passieren kann, verrät Euch SPOX.

3. Liga: Diese Mannschaften können noch aufsteigen

In der 3. Liga kämpfen fünf Mannschaften um den einen verbliebenen Aufstiegsplatz sowie den Relegationsrang: Würzburger Kickers, FC Ingolstadt, MSV Duisburg, Hansa Rostock und 1860 München.

3. Liga: Szenarien für den direkten Aufstieg

Würzburger Kickers steigen direkt auf, wenn ...

die Kickers gegen Halle gewinnen.

die Kickers gegen Halle unentschieden spielen.

die Kickers gegen Halle verlieren und Ingolstadt gegen 1860 nicht gewinnt.

Würzburger Kickers werden Dritter, wenn ...

die Kickers gegen Halle verlieren und Ingolstadt gegen 1860 gewinnt.

Ingolstadt steigt direkt auf, wenn ...

der FCI gegen 1860 gewinnt und Würzburg gegen Halle verliert.

© imago images / Hübner

3. Liga: Szenarien für den Relegationsrang

FC Ingolstadt landet auf dem Relegationsrang, wenn ...

der FCI gegen 1860 gewinnt

der FCI gegen 1860 unentschieden spielt und Duisburg sowie Rostock nicht gewinnen.

MSV Duisburg landet auf dem Relegationsrang, wenn ...

der MSV gegen Unterhaching gewinnt und der FCI nicht gegen 1860 gewinnt.

Hansa Rostock landet auf dem Relegationsrang, wenn ...

Hansa gegen Chemnitz gewinnt und Duisburg sowie der FCI nicht gewinnen.

Hansa gegen Chemnitz mit vier Toren mehr als Duisburg gewinnt und der FCI nicht siegt.

1860 München landet auf dem Relegationsrang, wenn ...

die Löwen gegen den FCI gewinnen und Duisburg sowie Hansa nicht gewinnen.

Die Tabelle der Aufstiegsaspiranten

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München II 37 76:59 17 65 2. Eintracht Braunschweig 37 61:49 12 64 3. Würzburger Kickers 37 69:58 11 63 4. FC Ingolstadt 37 59:40 19 60 5. MSV Duisburg 37 64:48 16 59 6. FC Hansa Rostock 37 52:39 13 59 7. 1860 München 37 63:52 11 58

3. Liga: Diese Mannschaften können noch absteigen

Im Tabellenkeller sind kämpfen Zwickau und Chemnitz im Fernduell um den Klassenerhalt. Großaspach, Münster und Jena sind derweil schon abgestiegen und müssen nächstes Jahr in der Regionalliga antreten.

3. Liga: Szenarien im Abstiegskampf

Der FSV Zwickau bleibt in der 3. Liga, wenn ...

der FSV in Mannheim gewinnt.

der FSV in Mannheim einen Punkt holt und Chemnitz nicht mit drei Toren Unterschied gewinnt.

der FSV in Mannheim verliert und Chemnitz maximal einen Punkt holt.

Der Chemnitzer FC bleibt in der 3. Liga, wenn ...

der CFC in Rostock gewinnt und Zwickau verliert.

der CFC in Rostock mit vier Toren Unterschied gewinnt und Zwickau maximal unentschieden spielt.

© imago images / Eibner

Die Tabelle im Abstiegskampf

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff Pkt. 15. Hallescher FC 37 62:64 -2 45 16. FSV Zwickau 37 56:61 -5 43 17. Chemnitzer FC 37 50:58 -8 41 18. SC Preußen 06 Münster 37 47:60 -13 39 19. Sonnenhof Großaspach 37 33:66 -33 32 20. FC Carl Zeiss Jena 37 39:85 -46 20

Letzter Spieltag der 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Um den 38. und letzten Spieltag dieser außergewöhnlichen 3.Liga-Saison zu verfolgen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten:

3. Liga: Diese Spiele laufen im Free-TV

Waldhof Mannheim gegen FSV Zwickau: SWR/MDR

SV Meppen gegen Eintracht Braunschweig: NDR

1860 München gegen FC Ingolstadt: BR

MSV Duisburg gegen SpVgg Unterhaching: WDR

3. Liga: Wo kann ich alle Spiele live sehen?

Alle Spiele der dritthöchsten deutschen Fußball-Liga seht Ihr bei Magenta Sport. Beim Sender der Telekom könnt Ihr wie gewohnt zwischen den Einzelspielen und einer Konferenzschaltung wählen.

Los geht es dort um 13.30 Uhr, durch die Konferenz begleiten Euch Alexander Klich und Martin Piller.

Ihr müsst das Ganze aber nicht über MagentaTV sehen, sondern könnt auch auf einen Livestream von Magenta Sport zurückgreifen.

Was kostet der Spaß? Für Telekom-Kunden ist das erste Jahr kostenlos, danach kostet es 4,95 Euro pro Monat (Laufzeit 12 Monate). Ohne Telekom-Abo kostet Magenta Sport durch die Mehrwertsteuersenkung 16,53 Euro pro Monat oder 9,70 Euro monatlich im Jahresabo

Alle Spiele der 3. Liga heute im Liveticker verfolgen

Alle Spiele gibt es auch bei uns, in den SPOX-Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts.

3. Liga, 38. Spieltag: Wer spielt gegen wen?

Heim Gast Waldhof Mannheim FSV Zwickau SV Meppen Eintr. Braunschweig Magdeburg SC Preußen 06 Münster 1860 München FC Ingolstadt FC Carl Zeiss Jena Sonnenhof Großaspach MSV Duisburg SpVgg Unterhaching 1. FC Kaiserslautern Bayern München II Würzburger Kickers Hallescher FC KFC Uerdingen 05 FC Viktoria Köln Chemnitzer FC FC Hansa Rostock

Die Tabelle der 3. Liga vor dem letzten Spieltag