Viktoria Köln gegen SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute treffen am 31. Spieltag der 3. Liga Viktoria Köln und der SV Meppen aufeinander. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Viktoria Köln vs. SV Meppen: Ort, Datum, Spielzeit

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem SV Meppen findet am heutigen Dienstag, den 09. Juni statt. Anstoß ist um 19 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln. 10.000 Zuschauer könnten dort die Heimspiele von Viktoria Köln verfolgen, aufgrund der Coronakrise bleiben bis zum Saisonende alle Stadien der 3. Liga jedoch leer.

Viktoria Köln vs. SV Meppen heute live im TV und Livestream

Leider werden am 31. Spieltag keine Spiele der 3. Liga im Free-TV übertragen.

Alle Spiele der 3. Liga werden damit live und exklusiv auf MagentaSport. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien außerdem in Livestreams,

Viktoria Köln vs. SV Meppen im Liveticker

Für diejenigen die kein MagentaSport-Abo haben, bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker an. Den gibt es als Einzelspiel oder auch zur Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker Viktoria Köln - SV Meppen

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker

Viktoria Köln vs. SV Meppen: Die voraussichtliche Aufstellungen

Bei Viktoria Köln fehlen Fritz (muskuläre Probleme), Seaton (Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk), Weis (Verletzung am Hüftbeuger). Beim SV Meppen fehlt Tankulic (Reha nach Syndesmoseverletzung).

Viktoria Köln: Mesenhöler - Gottschling, Lanius, Hajrovic, Carls - Dej, Saghiri - Holzweiler, Wunderlich, Handle - Bunjaku

SV Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Puttkammer, Komenda, Amin - Egerer, Leugers - Guder, Andermatt, Rama - Undav

3. Liga: Die Begegnungen am 31. Spieltag

Datum Heim Gast 09.06. 19:00 Uhr Bayern München II FSV Zwickau 09.06. 19:00 Uhr KFC Uerdingen 05 1860 München 09.06. 19:00 Uhr FC Viktoria Köln SV Meppen 09.06. 20:30 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 09.06. 20:30 Uhr Hallescher FC Waldhof Mannheim 10.06. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach SC Preußen 06 Münster 10.06. 19:00 Uhr Chemnitzer FC FC Ingolstadt 10.06. 19:00 Uhr Würzburger Kickers FC Carl Zeiss Jena 10.06. 20:30 Uhr SpVgg Unterhaching Eintr. Braunschweig 10.06. 20:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg

3. Liga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Lange war es nicht mehr so spannend in der 3. Liga: Auch wenn der SV Meppen nur auf Platz 11 liegt, hat der Verein noch eine Chancen auf die Aufstiegsplätze. Ein Sieg gegen Viktoria Köln wäre für dieses Ziel ein Muss. Der Gastgeber will jedoch Punkte sammeln, um nicht in die Abstiegsränge zu fallen.