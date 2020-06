3. Liga - Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 31. Spieltag im Überblick

Am 31. Spieltag der 3. Liga kommt es am morgigen Mittwoch zum Topspiel zwischen der SpVgg Unterhaching (4.) und Eintracht Braunschweig (5.). Schon heute tritt unter anderem der FC Bayern II gegen den FSV Zwickau an. Außerdem ist Waldhof Mannheim beim Halleschen FC zu Gast.

Hier sind die Tabelle und alle Begegnungen des 31. Spieltags im Überblick.

3. Liga: Die Partien des 31. Spieltags

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 09.06., 19 Uhr FC Bayern II -:- FSV Zwickau 09.06., 19 Uhr KFC Uerdingen -:- TSV 1860 München 09.06., 19 Uhr Viktoria Köln -:- SV Meppen 09.06., 20.30 Uhr Hansa Rostock -:- 1. FC Magdeburg 09.06., 20.30 Uhr Hallescher FC -:- Waldhof Mannheim 10.06., 19 Uhr Sonnenhof Großaspach -:- Preußen Münster 10.06., 19 Uhr Chemnitzer FC -:- FC Ingolstadt 10.06., 19 Uhr Würzburger Kickers -:- Carl Zeiss Jena 10.06., 20.30 Uhr SpVgg Unterhaching -:- Eintracht Braunschweig 10.06., 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslatern -:- MSV Duisburg

3. Liga: Die aktuelle Tabelle