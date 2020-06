3. Liga heute live: 1. FC Magdeburg gegen Viktoria Köln im TV, Livestream und Liveticker

Am 32. Spieltag trifft der 1. FC Magdeburg auf Viktoria Köln. An dieser Stelle erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt, ob es einen Livestream gibt und ob die Partie im Fernsehen übertragen wird.

Die erste Partie nach der Entlassung von Trainer-Urgestein Pele Wollitz und der Degradierung von Mike Frantz für den FCM.

1. FC Magdeburg gegen Viktoria Köln: Anstoß, Datum, Ort

Angesetzt ist die Partie für Samstag, den 13. Juni 2020 um 14 Uhr. Gespielt wird in der MDCC-Arena in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Wie auch bei allen anderen Spielen der 3. Liga wird es auch diesmal aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer in Magdeburg geben.

1. FC Magdeburg gegen Viktoria Köln im TV und Livestream sehen

Wie alle anderen Spiele der 3. Liga wird auch Magdeburg gegen Viktoria Köln beim Streaming-Dienst MagentaSport zu sehen sein, da diese alle Rechte an der 3. Liga halten.

Die Übertragung beginnt wie üblich 15 Minuten vor dem Anpfiff, am Mikrofon wird dann Lenny Leonhardt die Zuseher begrüßen.

Im Free-TV wird es dieses Duell nicht zu sehen geben. Der MDR hat sich stattdessen für die Übertragung der Partie des Chemnitzer FC in Kaiserslautern entschieden, während der WDR das Spitzenspiel zwischen dem MSV Duisburg und den Würzburger Kickers zeigt.

1. FC Magdeburg gegen Viktoria Köln im Liveticker verfolgen

Wer also kein Magenta-Abo besitzt, kann via Liveticker verfolgen, wie sich die beiden Teams schlagen. SPOX bietet - wie für alle Spiele der 3. Liga - einen Liveticker für die Partie an, außerdem verpasst der Fußball-Fan mit der Samstags-Konferenz kein Tor.

Hier geht es zum Einzelticker zu Magdeburg gegen Viktoria Köln.

Hier geht es zum Ticker der Samstags-Konferenz.

1. FC Magdeburg gegen Viktoria Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte der 1. FC Magdeburg spielen:

Behrens - Koglin, Müller, Perthel - J. Gjasula, Preißlinger - Möschl, Bell Bell - Kvesic - Steininger, Roczen.

So könnte Viktoria Köln spielen:

Mesenhöler - Gottschling, Dietz, Hajrovic, Carls - Klefisch, Saghiri - Lewerenz, Wunderlich, Handle - Bunjaku.

1.FC Magdeburg gegen Viktoria Köln: Die vergangenen Begegnungen

Vor dieser Spielzeit gab es noch nie ein Pflichtspiel zwischen den Domstädtern und dem Ost-Klub, der erste Vergleich im Oktober 2019 endete ohne Sieger.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 27.10.2019 Viktoria Köln 1:1 1. FC Magdeburg 3. Liga, 13. Spieltag

3. Liga: Die weiteren Spiele am Samstag

Uhrzeit Heim Auswärts 14 Uhr MSV Duisburg Würzburger Kickers 14 Uhr Preußen Münster FC Ingolstadt 14 Uhr Eintracht Braunschweig Sonnenhof Großaspach 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern Chemnitzer FC 14 Uhr TSV 1860 München Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Die Partie steht im Zeichen des Abstiegskampf. Während die Gäste zumindest zwei Punkte über dem roten Strich stehen, ist es beim FCM lediglich ein mickriger Zähler.