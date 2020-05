3. Liga: Waldhof Mannheim vs KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Tabellenzweite Waldhof Mannheim empfängt heute den KFC Uerdingen. Was Ihr alles über dieses Drittliga-Duell wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach wochenlangem Zoff rollt heute nun auch in der 3. Liga wieder der Ball. Waldhof Mannheim plädierte allerdings für einen Abbruch der laufenden Spielzeit. Zudem legte sich der Verein wegen dem Hygienekonzept mit dem DFB an und schickten deshalb dem Verband eine Rechnung in Höhe von 79.000 Euro - der DFB lehnte diese aber ab.

Waldhof Mannheim vs. KFC Uerdingen: Uhrzeit, Ort

Um 14 Uhr wird das Spiel zwischen den Teams am heutigen Samstag angepfiffen. Austragungsort hierfür ist das Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

© imago images

3. Liga: Waldhof Mannheim gegen KFC Uerdingen heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen Mannheim und Uerdingen wird sogar im Free-TV gezeigt. Der WDR überträgt das Spiel im TV und Livestream.

Neben dieser Option gibt es das Spiel auch bei MagentaSport zu sehen. Das Streaming-Angebot der Telekom zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga live.

Waldhof Mannheim vs. Uerdingen: Die 3. Liga heute im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, gibt es natürlich auch die Option, das Spiel im Liveticker zu verfolgen. SPOX bietet Euch verschiedene Liveticker dafür an.

Mannheim gegen Uerdingen: Die letzten Duelle im Überblick

In der 3. Liga trafen die Teams erst einmal aufeinander. Im Hinspiel siegte Mannheim deutlich mit 3:0.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 23.09.2019 0:3 Relegation 27.05.2018 0:2 Relegation 24.05.2018 1:0 2. Bundesliga 12.04.1997 1:0 2. Bundesliga 27.09.1996 4:1

3. Liga: Die Tabelle vor den heutigen Spielen

Waldhof Mannheim geht mit einem Rückstand von drei Punkten auf Spitzenreiter Duisburg in die Zeit nach der Corona-Pause. Der KFC braucht hingegen noch Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten.