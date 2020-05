3. Liga: 1860 München vs. MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Bundesliga und der 2. Liga nimmt auch die 3. Liga an diesem Wochenende wieder den Spielbetrieb auf - unter anderem mit dem Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder, TSV 1860 München gegen MSV Duisburg. Ein echter Knaller gleich zum Re-Start! Was Ihr alles über dieses Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

War das ein Ringen und Kämpfen: Nach einem wochenlangen Hickhack hat sich der DFB und der Großteil der 20 Klubs der 3. Liga dazu durchgerungen, die Saison wieder aufzunehmen und irgendwie zu Ende zu spielen. Mit dem 28. Spieltag geht die Spielzeit in ihre "Verlängerung" und hat gleich einen echten Leckerbissen parat: Der TSV 1860 empfängt im Grünwalder Stadion den Aufstiegsaspiranten MSV Duisburg.

Die Löwen schielen als Sechster immer noch zumindest auf Relegationsplatz drei, vielleicht sogar auf einen direkten Aufstiegsplatz. Der Rückstand beträgt schließlich jeweils nur zwei Punkte. Auf Spitzenreiter Duisburg sind es schon fünf Zähler. Wenn die Sechzger also nochmal richtig angreifen wollen in den letzten Spielen der Saison, dann sollte im besten Fall ein Sieg her gegen den Tabellenprimus.

1860 München - MSV Duisburg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie findet am Sonntag, den 31. Mai, um 13 Uhr statt. Austragungsort ist das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße in München-Giesing.

Der Schiedsrichter und sein Gespann stehen noch nicht fest, das gibt der DFB erst kurz davor offiziell bekannt. Auch die Unparteiischen sind schließlich an die strengen Gesundheitsregeln gebunden und müssen im Vorfeld getestet werden.

© imago images

1860 München vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream sehen

Die 3. Liga wird unter Schirmherrschaft des DFB ausgetragen, die DFL ist dabei nicht weisungsbefugt. Das bedeutet im Umkehrschluss auch: Der TV-Vertrag der Bundesliga und der 2. Liga greift für die dritthöchste deutsche Spielklasse nicht, sprich: Die Spiele sind nicht bei Sky oder DAZN zu sehen.

Dafür hat sich die Telekom-Tochter Magenta Sport die Rechte an den Spielen der 3. Liga gesichert - und überträgt auch die Partie TSV 1860 München gegen MSV Duisburg live, exklusiv und in voller Länge im Livestream.

Magenta Sport ist allerdings kostenpflichtig. Für Telekom-Kunden ist der Zugang etwas leichter, es gibt verschiedene vergünstigte Pakete. Alle anderen Fans bezahlen den vollen Preis. Alle Informationen dazu findet Ihr auf der Website von Magenta Sport.

1860 München vs. MSV Duisburg heute live im Liveticker

Wem das zu teuer ist oder wer keine Lust auf ein nächstes Abonnement hat, der kann die Partie auch im Liveticker verfolgen! Alle Spiele der dritten Liga hat SPOX in seinem Portfolio, hier verpasst Ihr gar nichts und seid immer in Echtzeit informiert.

Hier geht's zum Liveticker 1860 vs. MSV.

1860 München vs. MSV Duisburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Löwen hofft Trainer Michael Köllner darauf, den Schwung aus den Spielen vor der Coronapause mit hinüber zu retten. Unter Köllner ist Sechzig noch immer ungeschlagen, hat aus den vergangenen zehn Spielen vier Siege und sechs Remis geholt. Gegen Duisburg kann Köllner fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Abwehrspieler Aaron Berzel fehlt verletzt.

Den Gästen kam die Zwangspause wohl ganz gelegen, immerhin vergeigte Duisburg drei der vergangenen vier Spiele im März. Trainer Thorsten Lieberknecht fehlen immer noch vier Spieler wegen Verletzungen oder Sperren.

1860 München: Hiller - Wein, Rieder, Erdmann - Willsche, Bekiroglu, Gebhart, Dressel, Steinhart - Mölders, Lex

Hiller - Wein, Rieder, Erdmann - Willsche, Bekiroglu, Gebhart, Dressel, Steinhart - Mölders, Lex MSV Duisburg: Weinkauf - Bidumbu, Compper, Boeder, Sicker - Albutat, Ben Balla, Stoppelkamp, Krempicki, Daschner - Vermeij

1860 München vs. MSV Duisburg: Bilanz und letzte Duelle

Das Hinspiel gewannen die Zebras nach einem frühen Rückstand noch mit 2:1. In der Gesamtbilanz beider Klubs aus Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga und DFB-Pokal liegen aber die Löwen klar vorne. 23 Sechziger-Siegen stehen lediglich 14 der Duisburger gegenüber, bei 13 Remis.