Haching in Zeiten von Corona - Manfred Schwabl im Interview: "Mit einer Zweiteilung der 3. Liga würden wir in die Katastrophe schlittern"

Herr Schwabl, Sie haben sich für eine Fortsetzung der 3. Liga ausgesprochen. Warum?

Manfred Schwabl: Es gebietet der Sportsgeist, dass man sportliche Wettbewerbe grundsätzlich zu Ende bringt. Möglich ist das aber natürlich nur, wenn es gesellschaftlich und gesundheitlich auch vertretbar ist. Dies bedeutet vor allem, dass die Vereine der Gesellschaft keine Corona-Testkapazitäten, die für Risikogruppen vorgesehen sind, wegnehmen dürfen.

Gibt es aus Ihrer Sicht eine Deadline, bis wann die Saison zu Ende gebracht werden muss?

Schwabl: In Sachen Deadline darf es in dieser außergewöhnlichen Situation keine Tabus geben. Ich würde nichts ausschließen, auch nicht ein Saisonende nach dem 30. Juni oder im Herbst.

Andere Drittligisten haben sich für einen Saisonabbruch ausgesprochen. Können Sie das verstehen?

Schwabl: Darüber will ich nicht urteilen. Fakt ist aber, dass aktuell jeder seine Parolen raushaut und die 3. Liga somit leider ein zerrissenes Bild abgibt. Man muss die Positionen der einzelnen Vereine aber auch verstehen. Geschuldet ist die aktuelle Situation der generell angespannten finanziellen Lage der meisten Drittligisten. In dieser Krise fällt uns das wirtschaftlich viel zu unausgewogene System in der 3. Liga voll auf die Füße.

Was sollte sich Ihrer Meinung nach ändern?

Schwabl: Es bringt nichts, mit dem Gießkannenprinzip Geld an alle Drittligisten zu verteilen. Dann würden nur weitere teure Durchschnittskicker kommen, die jungen deutschen Spielern den Platz wegnehmen. Stattdessen sollte eigentlich genau der Nachwuchs gefördert werden. Ich predige schon seit Jahren, dass der Nachwuchsfördertopf des DFB aufgestockt werden muss. Aktuell ist das ein Töpfchen von drei Millionen Euro. Wenn da 30 Millionen Euro drinnen wären, hätten die Vereine mehr Antrieb, jungen, deutschen Spielern eine Chance zu geben, und könnten sich auf diesem Weg einen ausgeglichenen Haushalt erwirtschaften.

Wie genau funktioniert der Fördertopf?

Schwabl: Das darin befindliche Geld wird je nach Einsatz junger, deutscher Spieler an die Vereine verteilt. Für jede Einsatzminute eines deutschen Spielers zwischen 17 und 21 Jahren bei einem Meisterschaftsspiel gibt es einen Bonus. In der Hinrunde der laufenden Saison lag der Anteil dieser Einsatzminuten bei acht Prozent. Das ist doch hanebüchen! Alles unter 30 bis 40 Prozent darf eigentlich nicht sein. Wenn jetzt kein Umdenken stattfindet, wann denn dann?

Ein ungenannter Regionalligist hat beim DFB den Vorschlag einer Zweiteilung der 3. Liga ab der kommenden Saison eingereicht. Was halten Sie von dieser Idee?

Schwabl: Von einer Zweiteilung der 3. Liga halte ich nichts, denn das würde die finanziellen Probleme nur noch weiter verschärfen. Wenn das Geld schon für 20 Vereine nicht ausreicht, wird es für 40 auch nicht langen. Dazu brauche ich doch keinen Taschenrechner. Mit einer Zweiteilung würden wir in die nächste Katastrophe schlittern. Diese Meinung haben ausnahmsweise mal alle Drittligisten.

